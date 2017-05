Marius Copil şi-a îndeplinit visul: e în TOP 100!

Tenismenul arădean Marius Copil a atins cea mai înaltă poziţie a carierei, la acest moment, într-un clasament provizoriu al săptămânii, fiind pe locul 90. Un loc la care a visat toată viaţa.

A dat lovitura

La începutul acestei săptămâni, Marius Copil (27 ani) era pe locul 104 mondial, semn că anul 2017 este cel mai bun al carierei. Apoi, a primit un „wild-card” la Mastersul de la Madrid, turneu de 1000 puncte), de la Ion Ţiriac, managerul turneului. Şi de aici începe povestea…

În primul tur l-a întâlnit pe spaniolul Guillermo Garcia Lopez, un specialist al zgurei. A jucat cu el trei ore fără cinci minute, câştigând până la urmă în trei seturi: 7-6, 4-6, 7-6. În tie-break-ul setului decisiv a salvat două mingi de meci, a avut şi el două mingi de meci, după care a câştigat cu 11-9. Acest rezultat la propulsat în turul doi şi în prima sută mondială.

În turul secund, Marius Copil a dat peste liderul din tenisul mondial, Andy Murray. Scoţianul a câştigat în două seturi, 6-4, 6-3.

„Nu cred că zgura este suprafaţa lui favorită, cred că pe terenurile mai rapide este şi mai periculos, dar este foarte bun. Cu cât joci mai mult la astfel de turnee, îţi este de ajutor şi sunt sigur că va continua să joace mai bine” – a spus Murray, după meciul cu Copil.

Dezvăluirile lui Marius

Marius Copil ne-a oferit, în exclusivitate, câteva dintre reperele carierei, din trecut, prezent şi viitor.

„De când m-am apucat de tenis, adică de la şapte ani, am visat să ajung în TOP 100. A fost foarte greu, au fost atâţia ani de muncă, sudoare, avioane, depărtare de casă, mii de ore de antrenament. Iată că toate acestea au meritat, am ajuns acolo unde mi-am propus. Acum, sper să fie şi mai bine, doresc să-mi îmbunătăţesc jocul şi să-mi fixez un alt obiectiv, un alt ţel, mai îndrăzneţ. Momentan nu-l voi dezvălui, vedem pe parcurs ce va fi. Sigur, au existat şi momente grele, în care poate nimeni nu mai credea în mine, însă am fost suficient de puternic să înfrunt greutăţile, le-am dus fără probleme, sunt obişnuit cu asta. E cel mai simplu să renunţi, însă eu sunt un luptător. Împreună cu echipa mea, într-un an şi două luni am venit de pe locul 220 pe 90, ceea ce este excelent. Am schimbat multe lucruri în bine de când antrenor e Andrei Mlendea. Voi continua să evoluez şi în turnee challanger, nu doar la turneele mari, e nevoie de puncte. Nu e uşor să joci la Mastersuri, în fiecare meci urmând să întâlneşti un jucător mare. Chiar acum mă gândesc să particip la turneul de la Roma, unul extrem de puternic, Masters 1000” – ne-a declarat Marius Copil.

Calificări la Roma

Nemaibeneficiind de invitaţie, Marius Copil va trebui să joace calificări la puternicul turneu de la Roma. Va fi extrem de greu de pătruns pe tabloul principal, deoarece va întâlni adversari mult mai bine clasaţi ca el. Dar, tenismenul arădean e în mare formă, aşa că ne putem la aştepta la o altă evoluţie excelentă.