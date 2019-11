Marius Göndör, din nou la șefia Inspectoratului Școlar

După încetarea delegării Ancăi Stoenescu în postul de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Arad și schimbarea guvernului PSD cu unul PNL, se schimbă și șeful inspectoratului arădean. Printre numele vehiculate pentru ocuparea funcției se aflau cele ale Marianei Cismașiu, consilier local, dar și cel al lui Marius Göndör, actualul director al Colegiului Național „Vasile Goldiș”.

Și se pare că acesta din urmă a fost favoritul, prof. Marius Göndör confirmând pentru Jurnal arădean/aradon.ro faptul că și-a dat acordul pentru ocuparea funcției. Luni după-amiază a sosit și ordinul de ministru, semnat de Cristina Monica Anisie, ministrul educației naționale.„Misiunea încredințată azi se va desfășura sub semnul unui management profesionist, al transparenței și predictibilității și nu în ultimul rând sub semnul unei comunicări eficiente și permanente cu toți actorii din educație. (…) Cred cu tărie că Inspectoratul Școlar Județean trebuie să fie un partener al tuturor unităților de învățământ, al tuturor comunităților locale arădene și are datoria să genereze un management educational profesionist și eficient, în interesul elevilor, la nivelul tuturor școlilor din județul nostru”, a declarat acesta.

Născut în 1964, Göndör a mai ocupat funcția de „general” la IȘJ Arad în perioada martie 2005-decembrie 2008, între 1992 și 2005 fiind lider al Sindicatului Liber din Învățământ Arad, conform CV-ului publicat pe pagina web a Camerei Deputaților. Acesta a fost și deputat ales în circumscripția electorală nr.2 Arad, între 2012 și 2016, pe listele Partidului Democrat Liberal. Conform aceluiași CV, Göndör este licențiat în matematică la Universitatea de Vest Timișoara în 1987 și are masterat în management educațional obținut la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.