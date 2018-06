Marius Stan, despre UTA: „Nu vine nici mama investitorilor cât ești tu de brand, când ești pe poziție aproape retrogradabilă și în pantaloni scurți”

Plusuri și minusuri

Marius Stan a răspuns apelului nostru, însă a declarat că mare lucru nu ne poate spune, deoarece nu e certă sosirea sa la UTA. Doar ne-a spus că ar urma să fie managerul clubului, dacă lucrurile se pun la punct.

„Nu aș fi vrut să vorbesc înainte să semnăm ceva, dar dacă m-ați sunat vă spun cum stau lucrurile acum. Sunt aici să evaluez situația, să vedem ce potențial material și administrativ există. Nu ne-am repezit la declarații și – să știți – nu vine nici mama investitorilor cât ești tu de brand, când ești pe poziție aproape retrogradabilă și în pantaloni scurți. Eu sunt însă optimist și mă bazez pe anumite lucruri. Există potențial, asta e important. În plus, există o tradiție, ceea ce înseamnă poate mai mult decât orice, nu are prea multă lume așa ceva. Iar perspectiva de a finaliza mult controversatul stadion, e important și interesant, deoarece se va crea, cert, o cu totul altă emulație. Cred că se poate construi ceva frumos aici. Vreau să mă întâlnesc și cu Dan Proca, liderul suporterilor, iar dacă toată lumea vrea binele, cred că se poate pune batista pe țambal. Am făcut un tur al tuturor bazelor, azi dimineață, sunt toate începute și am aflat cu surprindere că stadionul din Aradul Nou se face cu o firmă din Galați, de care eu nu am auzit, deși sunt din acest oraș. Dar, am convingerea că dacă se dorește cu adevărat un lucru, se poate realiza. Dacă se pune un pic umărul, se pot finaliza lucrările. Problema e dacă mâine UTA ar trebui să joace undeva, nu are unde în Arad. Despre potențialii investitori nu vreau să vorbesc. A fost interes foarte mare într-o primă fază, apoi totul s-a diluat, prin prisma a tot ce s-a întâmplat între timp aici, dar sunt convins că vor reveni la gânduri mai bune” – ne-a declarat Marius Stan.

Acesta ne-a mai spus că cel mai mare regret al vieții sale este părăsirea fotbalului în dauna primăriei, Marius Stan fiind patru ani edil al Galațiului. Asta, imediat după ce a adus Oțelul în Liga Campionilor, din postura de președinte al clubului.