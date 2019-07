Mașină în valoare de zeci de mii de euro, confiscată la frontiera Nădlac

Polițiștii de frontieră de la Nădlac II au confiscat un autoturism marca Audi S8, an de fabricație 2015, în valoare de 70.000 de euro, căutat de autoritățile din Germania. „În data de 29 iulie, în jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, cetăţeanul român P.L., în vârstă de 46 de ani, conducând un ansamblu rutier format din autoturism marca Mercedes Benz, înmatriculat în România şi platforma marca Boro, înmatriculată în Polonia. Acesta transporta pe platformă un autoturism marca Audi model S8, înmatriculat în Germania, an de fabricaţie 2015. În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că mașina de pe platformă figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Germania în aceeaşi zi”, au precizat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad. Șoferul a declarat că a fost angajat în calitate de şofer pentru a transporta autoturismul și nu ştia că acesta este căutat de autorităţi. Mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul STPF Arad, poliţiştii de frontieră efectuând cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.