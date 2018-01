Mașini și case sparte la Sântana, în noaptea trecută

Hoții au spart geamurile mașinilor în căutare de obiecte de valoare, însă doar într-o mașină au găsit ceva de furat. Incidentele s-au petrecut în noaptea de luni spre marți, 8-9 ianuarie, imediat după miezul nopții, pe străzi precum Teiului, Olteniei sau Banatului, situate în zona Gării din Sântana.

„Pe la și un sfert (00:15 – n.red) am auzit o bubuitură și în maxim zece minute am fost afară, să văd ce s-a întâmplat. Am găsit mașinile parcate în fața casei cu geamurile dreapta-față sparte. Am sunat la poliție și, până să vină poliția, am plecat cu mașina prin zonă, să văd dacă nu-i găsesc pe cei care au spart mașinile. Așa am observat că și pe străzile din jur s-au întâmplat lucruri asemănătoare”, spune unul dintre păgubiți.

„Au fost făcute nouă sesizări la Poliția Orașului Sântana, opt dintre acestea fiind pentru distrugere, iar cea de-a noua pentru furt din autoturism. La toate autoturismele au fost sparte geamurile din dreapta-față. Prejudiciul total în cazul celui de-al nouălea autoturism spart este, încă, în curs de stabilire”, a declarat pentru Jurnal Arădean/Aradon agent șef adjunct Claudia Iuga, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Arad.

O locuinţă

Aceeași persoană din Sântana ne spune și că în aceeași noapte, tot în zona respectivă, a fost spartă și o locuință, de unde hoții au furat mai multe lucruri de valoare. Întâmplarea a fost confirmată și de polițiști, reprezentanții IPJ Arad declarând că „într-adevăr, s-a înregistrat o sesizare și cu privire la un imobil. Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, alături de cei ai Poliției Orașului Sântana se află încă la fața locului”.

Incidente asemănătoare

Cazuri asemănătoare s-au petrecut zilele trecute și în alte localități ale județului, precum Sânleani sau Ineu, dar și în municipiul Arad, unde chiar luni au fost prinși doi tineri în timp ce încercau să deschidă o mașină. Totodată, un incident asemănător – geamurile dreapta-față ale mașinilor au fost sparte – s-a petrecut tot în Sântana în urmă cu aproximativ o săptămână. Cu teamă, cetățenii din Sântana așteaptă ca făptașii să fie prinși, existând deja un cerc de persoane bănuite de comiterea acestor fapte.