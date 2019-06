Măsuri speciale pentru medicii din zonele defavorizate

Președintele ALDE Arad, deputatul Eusebiu Pistru, solicită, Ministerului Sănătății să întreprindă demersuri urgente pentru evitarea plecării medicilor de familie din zona Munților Apuseni.

„După cum se știe, locuitorii din această zonă sunt încadrați la zonă defavorizată, intrând sub incidența legii muntelui. Prin Ordinul comun nr. 97/1332/2019 a MADR și a MDRAP s-au concretizat localitățile din județul Arad care intră sub incidența legii muntelui, pe Valea Crișului, acestea fiind: Almaș, Brazii, Chisindia, Dezna, Dieci, Gurahonț, Hălmagiu, Hălmăgel, Ignești, Moneasa, Pleșcuța și Vârfurile. Mult timp, locuitorii din zonă nu au putut beneficia de servicii medicale, întrucât medicii de familie nu au dorit să se stabilească acolo. Au făcut acest lucru doar atunci când prin lege s-a decis că pot beneficia de un spor de zonă de până la 100% din salariul de bază. Drept urmare, unii dintre ei și-au cumpărat cabinetele medicale și s-au stabilit cu familiile în zonă. Din păcate, după 1998 acest spor s-a pierdut, cu toate că medicii de familie continuă activitatea în aceleași condiții grele de muncă, iar din evaluările organelor competente rezultă că activitatea acestor medici de familie este una foarte bună, având indicatori de sănătate foarte buni, numărul gravidelor decedate fiind nul, număr de decese sugari nul, acoperire vaccinare 95% conform OMS, și exemplele pot continua”, arată deputatul Pistru.

Cu gândul la plecare

Acesta continuă și subliniază: „Cu toate acestea, există numeroase semnale de alarmă cu mulți dintre ei se gândesc să plece în străinătate, pentru că, în lipsa sporului de zonă, nu mai pot suporta plata tuturor cheltuielilor aferente cabinetelor medicale, plata personalului angajat precum și asigurarea unui trai decent. Consider că exodul medicilor va duce inevitabil la degradarea vieții locuitorilor din zonă și, ca atare, am întrebat-o pe ministrului Sănătății, d-na Sorina Pintea, dacă Ministerul Sănătăţii are o soluție pentru rezolvarea problemei și dacă există vreo propunere legislativă în acest sens. În funcție de răspunsul d-nei ministru, voi face toate demersurile necesare pentru promovarea unei inițiative legislative, pentru drepturile medicilor de familie din zonele defavorizate să fie cuprinse într-un act normativ în regim de urgență cu Casa de Asigurări de Sănătate”.

În final, președintele ALDE Arad a transmis: „Cu toții suntem datori să facem tot ce este posibil să stopăm exodul medicilor din România, dar, mai ales, a celor care, din dorința de a salva vieți, au acceptat să practice în zone defavorizate, unde înlocuirea celor care pleacă este extrem de grea, dacă nu imposibilă”.