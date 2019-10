Matt Damon ar fi putut să joace în „Avatar”

„James Cameron mi-a oferit un rol în «Avatar» şi mi-a spus: «Ascultă, nu am nevoie de nimeni. Nu am nevoie de un nume pentru proiect, de un actor celebru. Dacă nu accepţi, voi găsi un actor necunoscut şi îi voi oferi lui rolul, pentru că filmul chiar nu are nevoie de tine. Totuşi, dacă accepţi, îţi voi oferi 10 procente din profit»” a declarat actorul într-un interviu pentru revista pentru bărbaţi GQ. Damon a ales să accepte un rol din franciza „Bourne”.

Sursa: Mediafax