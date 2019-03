Meci „de foc” la Criș! Vine Reșița

Arad. Vineri, se dă startul etapei cu numărul 17 în liga a III-a la fotbal. Echipele arădene au meciuri de calibru diferit, două dintre ele având misiuni extrem de dificile, în fața unor adversari care țintesc promovarea.

Dumbrăvița – Sebiș

Este clar, Național este ieșită din cărțile promovării, am văzut și la meciul cu Șoimii Lipova că egalul a fost considerat drept o victorie, așa că doar o clasare cât mai bună în clasament e obiectivul lui Cristi Todea.

Așa stând lucrurile, vineri, la ora 15, Dumbrăvița pornește favorită în jocul cu sebișenii. Asta, în ciuda faptul că în prima etapă a returului, trupa lui Sorin Bălu s-a făcut de „baftă”, pierzând cu 4-1 în fața celor de la Ghiroda și Giarmata Vii.

Șoimii Lipova – Ocna Mureș

În mod normal, echipa pregătită de Flavius Sabău nu se poate încurca în fața „lanternei roșii”. Ocna Mureș are doar două puncte, unul scos la Deva, chiar etapa trecută. Lipova, însă, are alte aspirații, are și un lot valoros, așa că victoria nu ar trebui să-i scape. Întâlnirea e vineri, de la ora 15, pe stadionul „Șoimii” din Pâncota.

Crișul Ch. Criș – Școlar Reșița

Fără doar și poate, marele derby al etapei e la Chișineu Criș. Gazdele primesc vizita unui adversar de calibru, care a pierdut startul în debutul campionatului, iar acum trage tare să revină în față. Echipa din „Valea Domanului” a ajuns deja pe locul 4, dar e clar că vrea mult mai mult, își dorește promovarea, având probabil și cel mai bun lot din serie. Însă, Crișul are și ea gânduri mari, așa că se anunță o partidă „de foc”, sâmbătă, de la ora 15, la Chișineu Criș.

Din păcate, antrenorul gazdelor, Adrian Abrudean nu se va putea baza pe unul din cei mai valoroși oameni din echipă, Bozian, care a fost eliminat runda trecută, la Cugir.

Cermei – Avrig

După „dușul rece” de la Reșița, unde LT Cermei a pierdut clar în fața celor de la Școlar (1-5), trupa antrenată de Radu Anca trebuie să-și revină și să arate că vorbele președintelui Bulza nu sunt doar glume, atunci când afirmă că Cermeiul poate promova. Acum, e încă pe locul 2, iar o victorie pe teren propriu, cu Avrigul, ar consolida locul formației „alb-roșii”.