Meciul ratărilor imense

București. Un meci nebun a avut loc, azi, între Metaloglobus și UTA. Ambele echipe au ratat cât pentru trei meciuri, cu un plus parcă pentru arădeni, care au avut situații incredibile, de singur cu portarul.

La prima acțiune, UTA a deschis scorul. Era minutul 8, când Miculescu a trimis mingea în plasă, din careului mic, după o pasă excelentă a lui Ursu. Apoi, același Ursu a scăpat singur cu portarul Gavrilaș, dar a trimis pe lângă bară! Încet, încet, gazdele s-au dezmeticit, Coman a șutat în brațele lui Iacob, Lungu a trimis alături, de la limita careului mic, UTA nu a mai avut reacție, iar pe final de repriză, scorul a devenit 1-1: Sava a centrat din corner, O. Herea a trimis spre poartă, mingea l-a lovit pe An. Rus și era 1-1.

După odihnă, s-a jucat cu garda jos. După 60 de secunde, Buhăcianu a centrat în fața careului mic, de unde Ursu l-a luat la țintă pe portarul Gavrilaș. După o perioadă mai anostă, a venit o altă ratare uriașă, de această dată a oaspeților, Plămadă, de la patru metri, trimițând cu careul peste poartă! Apoi, UTA a ratat două ocazii în aceeași fază: R. Moise a șutat din afara careului, Gavrilaș a respins în fața, până la Bustea, care a tras în portarul gazdelor! După 60 de secunde, Coman a șutat puternic, dar Iacob a respins, iar apoi C. Rus a nimerit bara! Ocazii imense, ratate, iar în prelungiri oaspeții au cerut penalty, la un henț al lui Fl. Ilie, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

Metaloglobus – UTA 1-1 (1-1)

Stadion „Metaloglobus”, teren sintetic, timp excelent pentru fotbal, spectatori 800. Au marcat: O. Herea – min. 45, respectiv Miculescu – min. 8.

Gavrilaş – Ciubotaru, D. Lung, Fl. Plămadă, Coman – A. Lungu, Mino Sota – Ciocâlteu (Vîlceanu), Vraciu (Duminică), Sava – O. Herea (Ionică). UTA: Fl. Iacob – An. Rus, Melinte, Fl. Ilie, Tomozei – Ursu (Bustea), R. Moise, Hrezdac (Ioniță), Miculescu (Oroian), Buhăcianu – C. Rus. Arbitri: R. Avram (Piteşti) – la centru, M. Ionescu (Suseni) şi G. Bălan (Piteşti) – asistenți. Obs. FRF: F. Ion (Craiova) şi C. Pintilie (Rm Vâlcea).