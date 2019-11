Pe podium au urcat: George David, loc 1, Daiana Rusu, loc 2 şi Dănuţ Coviţ, loc 3 – toţi la Under 9; Matei Kunszabo, loc 1, Giulia Coman, loc 2, Amado Popescu şi Marc Toma, loc 3 – toţi la Under 10; Vlad Dolca, loc 3 – la Under 12.

Aproape de podium au mai fost: Ştefan Gheorghe, Andrei Roxin (ambii la U10) şi Erik Incze (U-12), toţi clasaţi pe locul 5.