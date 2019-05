Medalii de bronz pentru doi polițiști arădeni la concursul de brazilian jiujitsu din Croația

Bogdan Coroban și Lucian Poleac au participat la concursul organizat de Abu Dhabi International Pro – Zadar Brazilian Jiujitsu, categoria 85 de kg, centuri albe, și au câștigat două medalii de bronz, reprezentând România, prin Clubul Sportiv Checkmat Romania, avându-i ca antrenori pe Mihai Matei și Adi Roșu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, „agent șef Bogdan Coroban face parte din Poliția de Proximitate a Biroului de Ordine Publică și are la activ două misiuni internaționale în Ungaria, iar în acest an este eligibil pentru o misiune internațională sub egida ONU, în Somalia. Agent șef Lucian Poleac este luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, cu o vechime de 15 ani, desfășurându-și toată activitatea pe această linie de muncă”.