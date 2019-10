MediaMax, un nou eveniment marca Jurnal arădean / Aradon

Arad. O zi dedicată de Inform Media Press, Jurnal arădean şi www.aradon.ro afacerilor din Arad. O zi pentru cei care au urechi să audă și sunt deschiși sfaturilor și împărtășirii experiențelor de afaceri. O zi pe an în care Jurnal arădean și www.aradon.ro, adică Inform Media Press, stau față în față cu mediul de afaceri arădean și vin cu o oferă greu de refuzat pentru cei cu businessuri în județ și nu numai. De șase ani de zile, evenimentul gândit de Inform Media Press pentru mediul de afaceri local are loc la Hotel Continental, e condimentat cu sfaturile unui speaker celebru, în acest an nimeni altul decât Răzvan Spiridon, și cu o ofertă pentru publicitate în cel mai bine vândut ziar local din țară, Jurnal arădean și în cel mai mare portal de știri din județ, www.aradon.ro.

O ocazie pe care, dacă vrei să ai succes în afaceri, nu îți permiți să o ratezi.

Pentru că într-o societate în care schimbările se petrec cu rapiditate, noi toți, fie că suntem oameni de afaceri, specialiști din diverse medii sau persoane obișnuite, ne dorim să fim la curent cu tot ceea ce este nou, încercând să ținem pasul cât mai bine cu acest ritm. Aceasta este și ideea care a stat la baza evenimentului anual MediaMax, cu care Inform Media Press a încercat să vină în sprijinul mediului de afaceri local.

Organizat, aşa cum spuneam înainte, pentru al şaselea an consecutiv, MediaMax 2019 s-a dovedit din nou a fi un seminar de marketing, vânzări și antreprenoriat care s-a bucurat de aprecierea participanților. Întâlnirea de joi de la Hotel Continental a adunat reprezentanți din diverse medii de afaceri din Arad, mai vechi sau mai noi colaboratori ai Inform Media Press, unii cu firme care deja și-au căpătat notorietatea, alții cu afaceri la început de drum, dar cu toții interesați să afle cele mai noi metode la îndemâna firmelor pentru a-și promova produsele, astfel încât să atragă atenția publicului țintă și să i-o mențină mereu vie. Pe scurt, pentru a afla cum pot să-şi facă cea mai eficientă campanie de marketing posibilă.

De această dată, secretele unui business de succes au fost deconspirate de către nimeni altul decât Răzvan Spiridon, specialist cu experiență de 20 de ani în televiziune și presa scrisă și care, în ultimii an, s-a axat pe cercetarea și crearea de rețele de vânzări solide.

Dincolo de competenţa certificată în domeniu, Răzvan Spiridon i-a cucerit pe oamenii de afaceri din Arad cu naturaleţea prezentării, condimentată cu experiențe extrem de personale și cu detalii din „subteran” pe care e greu să le afli și imposibil să le crezi dacă nu vin de la sursă. În prezentarea sa, care a dat naștere unor dezbateri, ba chiar a unor confesiuni venite din partea oamenilor de afaceri din Arad, Răzvan Spiridon a evidențiat necesitatea unui echilibru între folosirea mediului online și a celui offline în toate. Arătând avantajele fiecărui mod de a a face publicitate, atât în presa scrisă, cât și în cea online, el a subliniat necesitatea ca firmele să se promoveze atât prin susținerea de campanii în presa scrisă, cât și folosind mediul online, echilibrul fiind secretul în toate. Numai păstrând acest echilibru poate o firmă avea certitudinea că mesajul pe care dorește să îl transmită consumatorului este bine înțeles și reținut, astfel încât să îi aducă foloase care să se materializeze prin creșterea vânzărilor și a numărului de clienți.

Iar ideile prezentate de speaker au fost susţinute cu explicații clare asupra modului în care creierul uman preia și reține mesajele, modului în care selectează informaţiile utile din bombardamentul informațional al ecranelor, unde informația se succede cu rapiditate.

Printre altele, a subliniat Răzvan Spiridon, presa scrisă prezintă avantajul că îi permite beneficiarului revederea brand-lui de mai multe ori pe unitatea de timp. În online, totul se succede rapid, pe când cititul îi permite omului să analizeze în detaliu, să revină asupra informației ori de câte ori dorește sau are nevoie să aprofundeze informația primită. Doar astfel poți crea un brand, garanția unei afaceri de succes. Experienţa personală, modul în care a decis să-şi crească cele două fiice, mutarea de la Bucureşti la Sebeş au venit doar să întărească cele spuse de fostul angajat al trustului PRO. La final, totul a dus la concluzia că e nevoie de echilibru în toate, între mediul online și cel scris, care să asigure fiecăruia receptarea informațiilor utile pentru viața de zi cu zi. Iar echipa Jurnal arădean şi www.aradon.ro a stat mai apoi la dispoziţia oamenilor de afaceri pentru întrebări legate de oferta noastră publicitară şi cum poate susţine un trust de presă o campanie sănătoasă de marketing. Oferta de nerefuzat a celor două produse media locale, parte a trustului de presă Inform Media Press, a fost, în atare condiţii, doar lovitura de final a evenimentului MediaMax.

De zeci de ani în mass-media

Publicațiile din trustul de presă Inform Media Press – Jurnal arădean, Jurnal bihorean, Bihari Naplo, PubliTim, Agenda, www.aradon.ro, www.tion.ro, www.bihon.ro, www.erdon.ro, ca să amintim doar cele mai importante produse media ale trustului – fiecare cu peste 20 de ani de existență pe piață (lideri de piaţă în judeţele lor) și devenite foarte cunoscute în rândul publicului consumator de presă, fie ea tipărită sau online, au oferit, timp de trei zile – marţi la Oradea, miercuri la Timişoara şi joi la Arad – din nou, variante interesante de promovare pentru mediul de afaceri din vestul ţării.