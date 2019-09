Medici din SUA, în schimb de experienţă la Spitalul Judeţean Arad

ARAD. Doi medici de origine română care profesează în Statele Unite ale Americii au vizitat, vineri, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Este vorba despre dr. Dorina Gui, M.D., Ph.D. director la UC Davis Health și dr. Miriam Grigor, medic Boli Infecțioase, Kaiser Permanente Northern California. Vizita celor două doctoriţe vine în urma unui protocol de colaborare încheiat între Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Universitatea Davis din California.

Protocolul presupune schimburi de experiență între cele două universități, atât la nivel de studenți cât și de medici – cadre didactice universitare. „În vara acestui an am diversificat paleta colaborărilor cu universități de renume din Statele Unite ale Americii. Luna aceasta avem un medic rezident de la Universitatea Rutgers din New Jersey, doamna dr. Cristine Annibali, care a dorit să vină la Arad într-un schimb de experiență pe Secția Clinică Psihiatrie. Astăzi (vineri-n.r.) am avut onoarea să primim vizita a doi medici români, stabiliți în America. Aceștia au dorit să viziteze atât Campusul Universitar al UVVG, cât și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Împreună cu directorul medical al SCJU, dr. Mircea Onel, am vizitat secțiile Hematologie și Anatomie Patologică și Laboratorul de Analize Medicale. Doamnele doctor au avut ocazia să discute cu medicii din Arad despre practica medicală și despre aparatura folosită”, a explicat prof.univ.dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad.

„Doamnele doctor s-au arătat plăcut surprinse de secțiile vizitate și de dotările pe care le avem la dispoziție – completează dr. Mircea Onel. Prin intermediul universității arădene ne dorim să continuăm această colaborare cu clinici și universități din SUA, deosebit de utilă atât pentru cadrele medicale, cât și pentru viitorii medici.”

Implicare

La finalul vizitei, dr. Dorina Gui a declarat că dorește să se implice activ în dezvoltatea secției arădene de Anatomie Patologică și pentru început, va dona un set de lame digitale, iar în perioada următoare îi așteaptă pe medicii secției în SUA pentru un schimb de experiență. De asemenea, dr. Gui a mai spus că va facilita și o serie de schimburi de experiență și programe de instruire pentru medicii rezidenți anatomo-patologi.