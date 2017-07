Mega-lucrarea RCS&RDS vs. grădinile arădenilor

Totul este legat de mega lucrarea celor de la RCS&RDS de a introduce toate cablurile sub pământ în tot municipiul. O lucrare de altfel, spunem noi, binevenită pentru arădenii care vor scăpa astfel de stâlpii burdușiți de fire sau colaci de cabluri ori cabluri atârnând peste tot. Problema de fond, pe care am identificat-o după ce am vorbit cu ambele părți este că arădenii ar trebui anunțați măcar cu o zi înainte ca excavatoarele și muncitorii să sape pământul din grădinile lor. Astfel, toate plantele care sunt de fapt distruse ar putea fi salvate și replantate ulterior.

Au făcut cu nervii

Dar haideți să vedem ce ne spun arădenii nemulțumiți. Am stat de vorbă cu Marius A. ce locuiește la blocul A 12, din zona Fortuna, cartierul Aurel Vlaicu. „Eu înțeleg că trebuie să se efectueze această lucrare de care avem nevoie. Problema este că grădinile noastre sunt distruse. De exemplu, grădina noastră în care am investit bani și timp a fost complet distrusă deși traseul, inițial, nu era pe la noi prin grădină. Șeful de șantier mi-a spus că ar fi trebuit să treacă prin parcare dar din cauza mașinilor parcate a fost nevoit să schimbe traseul pe la noi prin grădină. Sunt sigur că dacă ne anunțau cu o zi înainte am fi reușit să scoatem tot gardul viu, iar după ce terminau îl replantam. E o eroare de comunicare spun eu”, se confesează A. Marius din Arad. O altă arădeancă, Maria Cristina C., ce locuiește pe strada Alecu Russo, lângă Podgoria, ne spune că „sunt foarte tristă. La noi nu au distrus doar un trandafir, ci și gardul viu, copăceii, trandafirii chinezești, crini și alte plante care erau perene. Nici măcar nu am avut posibilitatea să le pun rizomii în pământ, au aruncat tot și au nivelat. Dacă ne-ar fi anunțat să îi scoatem din timp, nu se ajungea aici. Acum trebuie să o luăm de la capăt. Muncitorii au vorbit foarte urât cu noi. Este inacceptabil”.

Gazon proaspăt în grădini

Ne-am deplasat pe teren și am stat de vorbă cu un reprezentant al firmei contractate de RCS&RDS pentru a efectua aceste lucrări. Din ceea ce am văzut pe șantier, într-adevăr, traseele cu tubulatura specifică pe sub pământ ce leagă căminele unul de altul sunt trasate prin grădini, parcuri, traversează trotuare din pavele. Adică pe unde a fost cel mai bine. Mai mult, toate pavelele care au fost scoase au fost montate la loc. Lucrarea, cel puțin pentru Zona Fortuna, în zona blocurilor A, este în avans. În ceea ce privește săpăturile, așezarea patului de nisip și montarea tuburilor, dar și realizarea de cămine și umplutură compactată, deși termenul pentru ele era 6 iulie, lucrările s-au finalizat. Acum, în perioada 6–12 iulie, conform organizării de șantier, este prevăzută aducerea terenului la starea inițială. „Le cerem scuze arădenilor pentru disconfortul creat și îi asigurăm că totul va fi readus la starea inițială. Cu siguranță în grădini va fi replantat gazon”, au declarat reprezentanții societății care efectuează lucrările. Pe scurt, până în 12 iulie arădenii vor scăpa de șantier, iar acolo unde trandafirii și gardul viu au fost distruse, va fi plantat gazon.

În loc de concluzie

Așadar, pe de-o parte, nemulțumirea arădenilor este legată de lipsa de comunicare a constructorului cu ei. Astfel, micile lor grădini sunt distruse fără posibilitatea ca plantele să fie salvate. Le sugerăm pe această cale mai marilor acestei companii să îi anunțe pe arădeni înainte să intre cu excavatorul și lopețile și astfel toate aceste problemele sunt eliminate din start.