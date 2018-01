Melmac Riders au făcut show în Flex

Melmac Riders sunt sârbii care au mai fost pe scena clubului arădean, fiind deja obişnuiţi şi imprieteniţi cu publicul de aici. Deşi, la prima vedere par a fi un cover band, lucrurile nu stau chiar asa. Repertoriul lor e foarte colorat şi neobişnuit, muzicienii fiind aşi ai “mash-up”-ului, fiecare piesă fiind de fapt o combinaţie de mai multe hituri rock sau pop arhi-cunoscute. Aşa se face că Michael Jackson şi Queens of the Stone Age ajung să împartă prieteneşte acelaşi cântec, alte combinaţii cu Kings of Leon, Led Zeppelin, Queen, Guns’n’Roses, Tina Turner, Metallica sau Rolling Stones fiind chiar mai nebune.

Dacă ieri aţi pierdut acest concert, faceţi tot posibilul ca data viitoare să nu îl rataţi, cu siguranţă Melmac Riders vor reveni în Flex.