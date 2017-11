Membrii echipei Mercedes a lui Lewis Hamilton, ameninţaţi şi jefuiţi în Brazilia

Microbuzul cu membri ai echipei de Formula 1 Mercedes a fost oprit cu focuri de armă pe un drum din apropiere de circuitul Interlagos de la Sao Paulo, cunoscut pentru astfel de incidente, iar pasagerii au fost jefuiţi. Pe acelasi drum, un autovehicul cu oficiali FIA fost de asemenea somat, însă şoferul nu a dat curs solicitării, întrucât maşina sa era blindată.

Campionul mondial de F1, Lewis Hamilton, s-a declarat nemulţumit de măsurile de securitate şi i-a criticat pe organizatori: „Focuri de arma, arme îndreptate către capul cuiva. Este atât de supărator să aud asta. Se întamplă asta în fiecare an aici. Formula 1 şi echipele trebuie să facă mai mult. Fără scuze. Vă rog sa spuneţi o rugăciune pentru baieţii mei, care sunt azi ca profesionişti aici, chiar dacă sunt afectaţi”, a spus pilotul echipei Mercedes. Echipele de Formula 1 sunt in Brazilia pentru că în acest week-end are loc Marelui Premiu al Braziliei de la Sao Paulo, penultima etapa a sezonului.

SURSA: Mediafax