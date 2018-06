Membrii morți ai trupei Goodbye to Gravity, ”îmbarcați” pe sonda NASA plecată spre Marte

”Adio gravitație” este traducerea numelui trupei ”Goodbye to Gravity”, al cărui solist a fost arădeanul Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al formației după incendiul din ”Colectiv”, aflat încă în străinătate pentru tratamente. Ei bine, cei patru membri ai trupei care au murit în urma incendiului și-au luat adio de la gravitația planetei noastre, cel puțin cu numele. Asta pentru că pe lista ”pasagerilor îmbarcați” pe sonda spațială lansată de NASA luna trecută, având ca destinație Marte, se află și Alex Pascu, Mihai Alexandru, Vlad Ţelea şi Bogdan Enache.

Omagiu adus de un fan

Unul dintre fanii trupei, germanul Andreas Schönhofen, a decis să aducă un omagiu celor patru membri decedaţi, așa că le-a ”achiziționat” acestora bilete spre Marte. ”În memoria celor patru membri decedaţi ai trupei <<Goodbye to Gravity>> am adăugat numele acestora în misiunea InSight către Marte (…) unde vor rămâne pentru totdeauna. Arta și numele trupei sunt strâns legate de călătoriile în spaţiu şi astronautică. Acesta este motivul pentru care am ales acest mod de a onora aceşti patru oameni”, a scris germanul pe Facebook, înainte de lansarea misiunii NASA.

Bilete spre Marte

Sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a fost lansată de la baza Vendenberg din California în data de 5 mai 2018 și va ajunge pe Marte în 26 noiembrie. Sonda călătorește deja prin Univers și are la bord nu doar instrumente ştiinţifice, ci şi numele a 2,5 milioane de pământeni. Încă din 2015, NASA a lansat o campanie online adresată celor care vor să ajungă cu numele în spațiu. Oamenii și-au putut ”rezerva” un bilet de călătorie prin completarea unui formular online. Pentru cei patru artiști români a făcut-o un german care iubea muzica lor. Lista cu numele pământenilor a fost încărcată pe un microcip din silicon pus la bordul sondei InSight.

Misiune de doi ani

Roboții trimiși pe Marte vor investiga subsolul, pentru a detecta eventualele cutremure, dar și căldura emisă de nucleul planetei. În afara faptului de a afla dacă nucleul este lichid, solid sau o combinaţie între cele două stări de agregare, NASA vrea să afle de ce a patra planetă de la Soare a avut o evoluţie foarte diferită de a Terrei. Misiunea este programată să se desfășoare timp de doi ani.

Noaptea fatidică

În urma incendiului din 30 octombrie 2015 din Clubul Colectiv, și-au pierdut viaţa 64 de persoane, între care 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate, printre aceştia fiind fotografi, artişti, olimpici şi studenţi străini. În afara decedaţilor, peste 160 de oameni au fost răniţi în incendiu.

Incendiul a izbucnit în timpul unui concert susţinut de trupa rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul arădean Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit tragediei, dar încă nu s-a recuperat și se află în continuare la tratamente în străinătate. Andrei Găluț a suferit arsuri pe mâini, faţă şi umăr, dar și arsuri pe căile respiratorii, ulterior fiind supus mai multor intervenții chirurgicale.

VIDEO LANSARE NASA