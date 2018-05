Membrii trupei ABBA s-au reunit după 35 de ani de la ultimul album

“Ne-am gândit toţi patru că, după circa 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forţele şi să mergem într-un studio de înregistrări. Aşa că am făcut-o”, a declarat grupul cu 400 de milioane de albume vândute.

Avatare digitale

“Au rezultat două melodii noi, iar una dintre acestea,’I Still Have Fair In You’, va fi interpretată de avatarele noastre digitale în cadrul unei emisiuni TV speciale, produse de NBC şi BBC, care ar urma să fie transmisă în decembrie”, subliniază membrii trupei.

“Poate am îmbătrânit, însă melodia e nouă”, au dat asigurări cei patru, care au cântat ultima oară pe scenă împreună în 1986, după ce s-au separat în 1982.

Sursa: Agerpres