Membru PSD Arad: „În două săptămâni pierdem guvernarea”

ARAD. Două lovituri puternice, primite de PSD „în plex”, lasă partidul total dezorientat. După ce, duminică seara, PSD a pierdut fără drept de apel alegerile europarlamentare, iar tentativa de boicot a referendumului a fost sortită eșecului, social-democrații erau năuciți. În schimb, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a decis să îl condamne pe liderul Liviu Dragnea la închisoare cu executare, pare să fi fost lovitura fatală pentru partidul aflat la Putere în România. Iar previziunile sunt dintre cele mai sumbre.

Pesediștii recunosc că, în momentul de față, partidul este în derivă, iar previziunile sunt dintre cele mai pesimiste. „În cel mult două săptămâni de zile pierdem guvernarea și trecem în Opoziție. Partidul și-a pierdut busola, indiferent că se recunoaște acest lucru sau nu. Cum era, cum nu era, Liviu Dragnea a ținut partidul unit și l-a apărat în fața oricărui atac. Din păcate, PSD nu are acum o mână de fier pregătită să preia frâiele partidului, nu are un lider gata să țină piept celor de la PNL și de la USR. Cel mai probabil, viitoarea conducere va ceda presiunilor venite de la cele două partide, prin prisma scorurilor bune pe care PNL și USR le-au avut la alegerile europarlamentare. Dar poate că și acest lucru este, până la urmă, bun. Poate că este nevoie de o reconstrucție a partidului. Să ne amintim că, aflându-se pe un trend descendent, în perioada 2015-2016 PSD a cedat deliberat guvernarea către Guvernul tehnocrat al lui Cioloș, iar în 2016 PSD a câștigat detașat alegerile parlamentare. Poate că așa se va întâmpla și acum și, o dată cu dispariția lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, PSD își va schimba atitudinea față de alegători și inclusiv față de membrii partidului. Și, astfel, ar putea să redevină favoritul românilor la alegerile parlamentare din 2020”, ne-a spus, sub protecția anonimatului, membrul PSD Arad.

Întrebat care ar putea fi una dintre explicațiile scorului slab prins de partid la alegerile europarlamentare, același pesedist ne-a spus că „din punctul meu de vedere, s-a votat masiv anti-Dragnea, nu neapărat anti-PSD. Guvernarea pesedistă, indiferent de cine a fost premier, a crescut nivelul de trai al românilor, a implementat un program de guvernare bun, a crescut salariile, pensiile și alocațiile, a început implementarea PNDL, a venit în ajutorul agricultorilor. Din păcate, la fel cum a reușit să ajute la creșterea partidului în preferințele românilor, Dragnea a ajutat și la scăderea drastică a PSD-ului în ochii electoratului. Mai mult a tras în jos partidul, decât l-a ridicat. Dar, asta este. Mergem mai departe și sperăm ca, în scurt timp, să revenim acolo unde ne este locul, respectiv primul și cel mai important partid al României”, ne-a mai spus membrul PSD Arad.