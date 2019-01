Mesaj viral al Armatei Române: “Avem și noi artificii”

“Avem și noi “artificii” 🎆🎇

Nu, nu sunt de vânzare, dar le puteți admira. Lansatorul multiplu de rachete LAROM deschide focul.

La mulți ani! 🎉”

Este textul care însoțește mesajul video transmis de MApN, pe pagina oficială de Facebook, cu ocazia Anului Nou. Mesajul a fost pe placul publicului din România, care a gustat gluma, spre deosebire de aluzia făcută de Comandamentul strategic al SUA care deţine „butonul” nuclear care, făcând o analogie cu globul care era lansat la New York de Revelion, a spus că este pregătit să folosească ceva mult mai mare.

Pe de altă parte, Comandamentul Strategic al Statelor Unite, care gestionează arsenalul nuclear, a prezentat scuze marţi, pe fondul criticilor, după un mesaj de Revelion în care transmitea că ar putea folosi o bombă, în caz de necesitate. “Tradiţia din Times Square vesteşte Anul Nou prin coborârea globului; dacă va fi nevoie vreodată, noi suntem pregătiţi să lansăm ceva mult, mult mai mare”, a transmis Comandamentul Strategic al SUA înaintea Revelionului, referindu-se la momentul celebrării Revelionului în New York. Mesajul postat pe Twitter era însoţit de o înregistrare video cu un bombardier B-2.

Sursa: Mediafax

Previously tweeted by the US Strategic Command. (Now deleted) Such an irresponsible tweet. Tweeting about a nuclear bomb drop. pic.twitter.com/X5LrvC5nml

— Wooglin 🍁 (@wooglin1968) December 31, 2018