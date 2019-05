Meszar și Grădinariu, despre trecut, prezent și viitor

“Părintele” proiectului UTA, Alexandru Meszar a spus: “Mai sunt două etape de jucat din acest campionat. Chiar dacă aceste jocuri sunt fără miză deosebită, dorim ca echipa să joace pentru suporteri, pentru UTA, pentru ei înșiși, să demonstreze fiecare că poate face parte din proiectul nostru pentru următorul sezon. Înainte de a trece la noul sezon competițional, câteva idei despre campionatul care urmează să se încheie. Pot să spun că acum, spre final de an, nu plângem, dar nici nu râdem. Nu plângem, în mare parte, datorită lui Popa Ionuț, care în ciuda problemelor existente, a format o echipă solidă, competitivă, cu jucători de caracter. Mister, ca să ajute echipa, să fie lângă băieți, a venit la stadion lăsând la o parte recomandarea medicilor. Mulțumim Popa Ionuț! Vă dorim însănătoșire grabnică și vă așteptăm cât mai repede lângă noi, avem nevoie de experiența și de carisma dumneavoastră. Mulțumim, Cristi Păcurar, ție și staffului tău, că într-o perioadă grea, când ai rămas fără mentor, fără lot complet datorită accidentărilor și suspendărilor, nu ai abandonat. Și, în final, te-ai descurcat. Ai adunat 15 puncte, fără care acum ne era foarte greu. Ai detronat liderul Sportul Snagov, și echipa ta a dominat categoric Chindia Târgoviște promovată în liga I-a. Pe lângă toate cele enumerate, în această perioadă UTA a terminat majoritatea meciurilor cu 4 – 6 juniori în teren, unii fiind chiar debutanți. Sunt sigur că Păcurar nu va duce lipsă de oferte pentru noul sezon. Îi înaintăm și noi o funcție în cadrul clubului, sperăm să răspundă pozitiv. Mulțumim suporterilor fideli prezenți la toate meciurile UTA-ei, indiferent de vreme, de oră, dacă meciul e televizat sau nu, care sunt prezenți la stadion și după înfrângeri, vin din Arad, din județ, din Deva sau Oradea. Ei sunt membri ai familiei UTA, care te ajută să te ridici și să mergi în continuare după ce ai căzut. Mulțumim Suporter Club UTA. Mulțumim jucătorilor, care au demonstrat că au valoare și, în ciuda micilor greutăți financiare, și-au respectat blazonul de profesioniști. Mulțumim partenerilor și sponsorilor. Așteptăm ca familia UTA-ei, cum este și azi prezentă aici – juniori, seniori, antrenori, legende, autorități și sfera privată – să fie cât mai numeroasă și puternică în anul competițional care urmează. Proiectul cu administrația locală este unul stabil și puternic. Așteptăm ca și sfera privată să fie cât mai prezentă în viața UTA-ei. Pentru că doar împreună putem fi puternici și face diferența!”

Perspective pentru sezonul 2019-2020

La rândul său, directorul general al clubului, Decebal Grădinariu a declarat: “Toate acțiunile noastre sunt posibile doar pentru că în spatele acestui brand , pe care avem imensa responsabilitate de a-l gestiona, există consolidată și reconfirmată deja, susținerea acestui oraș, din care fac parte administrația locală, mediul privat și suporterii. Aceștia au susținut echipa necondiționat, aproape indiferent de sincopele din prestația acesteia. Administrația locală are un rol determinant în susținerea financiară a clubului, fără acest vector de constanță neputand fi aici în acest moment. Mediul privat, reprezentat aici de mai multe persoane, este cel așteptat în continuare pentru a se implica în dezvoltarea acestui proiect, pentru că, fără această susținere pe termen mediu si lung, unei entități sportive, mai ales de dimensiunea clubului nostru, îi va fi foarte dificil să performeze. Și pentru că vorbim de stabilitate și dezvoltare, anul competitional 2019-2020 este unul în care clubul își propune ca obiective, step by step: 1. O clasare mult mai bună decât în campionatul precedent; 2. Crearea condițiilor pentru ca tinerii jucători legitimați în cadrul clubului să promoveze și să debuteze în fotbalul mare. Acum, clubul are aproximativ 280 jucători legitimați, niciun copil nu plătește taxa lunară. În acest sens, trebuie să vă reamintesc că în acest an îi avem la loturile naționale pe Vulturar Cătălin la U15, pe Miculescu David, Isac Damian, Hrezdac Denis, Gavrilă Ionuț și Oroian Alexandru la U18. 3. Continuarea construcției acestui club prin formarea unui grup puternic (în vestiar) și prin formarea unui club puternic, conditia sine-qua-non, perenității acestui proiect. În virtutea acestei perspective de dezvoltare a clubului, singura acceptată de noi, cei din conducerea administrativă, am plăcerea să vă prezint CV-ul și apoi persoana celui care va fi din sezonul 2019-2020, antrenorul principal al echipei noastre, UTA Arad. S-a afirmat în tricoul unei echipe de tradiție, FC Brașov, pentru care a jucat timp de patru sezoane. La jumătatea anilor 2000, a fost echipierul CFR-ului din Cluj, care-și începea, exact în acel moment, ascensiunea ce avea s-o transforme în multipla campioană de astăzi. În campionatul 2006-2007, a reprezentat echipa noastră, UTA Arad, pe prima scenă a fotbalului românesc, apoi a devenit campion național cu revelația Unirea Urziceni. După o aventură în Ungaria, la Diosgyor, a făcut pasul spre noua carieră, mai întâi ca antrenor-jucător al Unirii Tărlungeni. La scurt timp, din postura de antrenor principal, promova micuța echipă din județul Brașov în liga secundă. De aici a făcut pasul pe banca tehnică a galben-negrilor de la FC Brașov, ca antrenor secund. Ca antrenor principal a mai condus echipele Academica Clinceni, ASA Târgu Mureș (Liga I) și FK Miercurea Ciuc. Prima jumătate a sezonului în curs, 2018-2019, a terminat-o ca lider al Ligii secunde, pe banca Sportului Snagov, iar din retur a resuscitat o echipă cotată cu șanse minime să se mențină, Metaloglobus București. Cu două etape înainte de final, a strâns nu mai puțin de 71 de puncte cu cele două echipe, punctaj ce implică în lupta pentru promovare în acest moment!

Protagnistul principal al celor descrise mai sus este Laszlo Balint. Îi spunem bine ai revenit în mijlocul familiei Bătrânei Doamne și mult succes în viitoarea postură, de antrenor principal al UTA-ei”.