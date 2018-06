Michael Jackson apare postum pe noul album al unui cântăreţ celebru actual

25 de piese figurează pe noul album, printre acestea numărându-se “Don’t Matter To Me”, un cântec R&B în timpul căruia poate fi auzit interpretând mai multe versuri şi Michael Jackson.

Drake nu a oferit detalii despre modul în care a fost realizat acest cântec. Însă Michael Jackson, care a murit în 2009, a lăsat mai multe piese neterminate.

Un duet postum lansat anterior, în 2014, este “Love Never Felt So Good”, interpretat de Michael Jackson cu Justin Timberlake.

Drake este un mare admirator al lui Jackson, după cum a mărturisit acesta într-unul dintre rarele interviuri pe care le-a acordat.

Pe acelaşi album, “Scorpion”, este inclusă şi o piesă cântată de Drake împreună cu Jay-Z.

În vârstă de 31 de ani, Drake a devenit cunoscut iniţial ca actor, în serialul “Degrassi: The Next Generation”, difuzat la începutul anilor 2000. Şi-a lansat albumul de studio de debut, “Thank Me Later”, în 2010, iar acesta s-a situat pe primul loc în U.S. Billboard 200 şi a fost recompensat cu un disc de platină. Următoarele albume, “Take Care” (2011) şi “Nothing Was the Same” (2013), au fost la fel de bine primite, primul aducându-i şi un premiu Grammy. De-a lungul carierei, Drake a vândut peste 12 milioane de albume şi a mai primit, printre altele, trei Juno Awards, şase American Music Awards şi 13 Billboard Music Awards.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat “This Is It Tour”, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

