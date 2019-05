Michel Gondry, invitat special la TIFF

Cluj- Napoca. Vine TIFF 18 și nu oricum. Ci cu de toate. Printre care și invitați speciali. De pildă, cinematografia franceză va avea un loc aparte în cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF 18) ce se avea loc în perioada 31 mai – 9 iunie, la Cluj-Napoca. Invitat special în acest an, Michel Gondry va fi prezentat publicului printr-o retrospectivă completă care include, potrivit comunicatului remis de organizatori, cele 12 lungmetraje semnate de unul dintre cei mai originali și inventivi cineaști. Celebrul regizor va fi prezent la Cluj și pentru a inaugura Uzina Filmelor de Amatori, al cărei concept îi aparține, evenimentul special având loc pe 31 mai.

În plus, tot la TIFF 18, după 60 de ani în care a marcat cinema-ul francez, regretata regizoare Agnès Varda, recent dispărută dintre noi, va fi omagiată în cadrul secțiunii 3 x 3, iar faptule o șansă în plus de a o redescoperi pe ,,mama Noului Val Francez’’.

Revenind însă la Michel Gondry, TIFF dedică o retrospectivă completă regizorului, scenaristului și producătorului francez. „Premiat cu un Oscar în 2005, pentru scenariul original al filmului <Eternal Sunshine of the Spotless Mind>(2004), realizat alături de Charlie Kaufman și Pierre Bismuth, Gondry este cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru inovațiile stilistice care au revoluționat cinematografia contemporană. Tehnica, experimentul, instalaţia (în înţelesul artistic al cuvântului) sunt elemente foarte importante pentru regizorul francez, al cărui stil unic și foarte inventiv, copilăros și deopotrivă sofisticat, cucerește de fiecare dată publicul. Este recunoscut în industrie pentru soluțiile sale creative și pentru tehnicile inedite la care apelează pentru a crea efecte vizuale handmade, printre inovațiile stilistice care se leagă de numele lui numărându-se și efectul bullet time, atât de spectaculos rafinat de autorii trilogiei Matrix”, ne spun organizatorii TIFF.

Tot organizatorii festivalului amintesc faptul de trecutul extrem de interesant al regizorului francez precizând printre altele: „Cariera sa a debutat pe vremea când studia artele vizuale și activa ca toboșar într-o formație pop, pentru care a realizat primele sale videoclipuri. În scurt timp, Gondry a ajuns să semneze clipuri pentru Björk, The Rolling Stones, Massive Attack, Radiohead, Beck, The Chemical Brothers, Daft Punk și mulți alții, iar în scurt timp a intrat în atenția Hollywood-ului. În 2001 se lansa la Cannes comedia <Human Nature>, debutul său regizoral (inclus în competiția primei ediții de TIFF, în 2002), iar în 2005, cineastul se afla pe lista câștigătorilor la Oscar, cu povestea de dragoste metafizică din <Eternal Sunshine of the Spotless Mind>, în care Jim Carrey și Kate Winslet intră în pielea unor foști iubiți care decid să-și șteargă din minte, printr-o procedură medicală, orice amintire legată de relația lor”.

Dacă vreți să evadați din realitate, atunci alegerea lui Gondry la TIFF e numai bună pentru aceasta este una dintre temele favorite ale regizorului francez: „În 2006, regizorul o abordează din nou, în <The Science of Sleep (La science des rêves)>, unde personajul principal alege să trăiască în lumea fantastică a viselor sale, în detrimentul incertitudinilor din viața lui de zi cu zi. Coloana sonoră a filmului, premiată la Cannes în 2007, este semnată de Jean-Michel Bernard, și el confirmat deja ca prezență la cea de-a 18-a ediție TIFF. Unul dintre colaboratorii frecvenți ai regizorului, artistul care va concerta la Cluj-Napoca a compus și muzica pentru <Be Kind Rewind>(2008), lansat la Sundance, în care Jack Black și rapperul Mos Def interpretează rolurile a doi angajați ai unui centru de închirieri video, care șterg accidental toate casetele din magazin și hotărăsc apoi să înlocuiască tot conținutul video cu o serie de filme realizate chiar de ei, cu buget zero. Lansat în același an, tripticul Tokyo! regizat alături de Bong Joon-ho și Leos Carax a avut premiera la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard”.

Publicul, creator de film

Dar nu numai lungmetrajele regizorului francez vor putea fi vizionate la TIFF. „Alături de filmele incluse în <Retrospectiva integrală Michel Gondry 100%>, publicul TIFF este invitat să experimenteze și Uzina Filmelor de Amatori – proiectul creat de cineastul francez, un concept interactiv în care publicul devine creator de film, parcurgând toate etapele de producție și având la dispoziție peste 15 decoruri și toată aparatura necesară”. Acest eveniment va avea loc pe 31 mai.