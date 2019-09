Miculescu și Isac pot merge la lotul național!

Azi, directorul sportiv al clubului UTA, Claudiu Drăgan, ne-a confirmat că atât Miculescu, cât și Isac, sunt sănătoși și se vor prezenta la lotul național Under 19, sub comanda antrenorului Laurențiu Roșu, care pregătește debutul în preliminariile „europenelor” din 2020, contra Serbiei.

Motivele amânării

Așa stând lucrurile, nu mai există motive de îndoială cu privire la amânarea meciurilor cu Rapid și Concordia Chiajna. Iar antrenorul UTA-ei, Laszlo Balint a expus motivele pentru care s-a decis amânarea celor două partide.

„Cu siguranță, Stancu și Bustea nu și-ar fi revenit în următoarele zile și atunci și procesul de antrenament era puţin îngreunat, în sensul în care nu am fi putut să pregătim așa cum trebuie în 16 jucători. Sută la sută, în meciul cu Rapid am fi putut alinia un prim 11 competitiv, dar la fel de sigur este și faptul că am fost limitați în ceea ce privește soluțiile de pe bancă și este un meci pe care vrem să-l câștigăm. Ca și restul, de altfel. Trebuie să abordăm cu încredere și curaj toate partidele, indiferent de adversar. Vedem ce-o să iasă nu e pentru mine! Niciodată nu o să antrenez ghidat de acest așa-zis motto și tocmai de aceea am considerat că pentru noi, chiar dacă după aceea o să ne aștepte un program foarte greu, este mai important să abordăm meciurile cu o formulă cât mai completă” – a spus Balint.