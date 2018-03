Mihai Fifor, ales vicepreședinte PSD

Senatorul de Arad Mihai Fifor a fost ales sâmbătă, în cadrul Congresului Extraordinar al PSD , vicepreşedinte pentru regiunea de vest, liderul social democrat candidând în tandem cu ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero. Regiunea de vest cuprinde judeţele Arad, Hunedoara, Caraş Severin şi Timiş.

„Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru faptul că au crezut și cred în mine, cu mențiunea specială că recunosțința mea se îndreaptă în mod deosebit către colectivul de la Arad, al cărui suport necondiționat l-am avut. Suntem cea mai bună echipă și am demonstrat că PSD Arad are o singura agendă – agenda cetățeanului. Avem obiective mari de atins împreună și trebuie să luptăm în continuare pentru arădeni, oriunde s-ar afla ei. Aradul merită un nou început, merită să renască și să își regăseasca spiritul de oraș european.

Mulțumesc președintelui PSD, domnul Liviu Dragnea, pentru încrederea acordată înca o data și pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a face parte din această minunată echipă pe care o conduce. Mă bucur că am reușit la acest Congres să instituim o reprezentare echilibrată a conducerii partidului la nivelul întregii ţări – câte doi vicepreşedinţi în fiecare regiune – şi paritatea de gen, bărbaţi/femei. Sigur că o felicit pe doamna Natalia Intotero pentru rezultatul de sâmbătă și cu atât mai mult cu cât suntem în Anul Centenar, sunt convins că vom derula împreună o serie de proiecte de substanță pentru cetățenii din cele 4 județe. De altfel, am privit acest Congres drept un un forum al social-democraţiei, în care cred că am transmis un mesaj puternic tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei. Am promis cetățenilor bună stare, stabilitate, maturitate politică, măsuri concrete. Exact asta facem de un an şi mai bine !

Eforturile constante ale PSD, ale Guvernului, ale președintelui Liviu Dragnea de a construi o Românie bazată pe dezvoltare durabilă, pe legislaţie corectă şi transparență, pe instituţii puternice puse în slujba cetăţeanului, nu împotriva acestora, se văd, se simt iar cele 100 de obiective care vor fi începute în anul Centenar reprezintă o prioritate pentru noi”, afirmă senatorul Mihai Fifor.