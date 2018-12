Mihai Fifor: „Gheorghe Falcă să își asume dezastrul salubrizării”

Mihai Fifor, senator PSD de Arad, consideră că „în această zi memorabilă de 21 decembrie când arădenii ieşeau în stradă pentru a dărâma regimul comunist, administraţia Falcă ar fi trebuit să acorde respectul cuvenit, nu să înghesuie pe ordinea de zi a unei şedinţe CLM proiecte de hotărâre menite să acopere propria incompetenţă”.

„Situația colectării selective a deșeurilor și ținta procentuală pe care trebuia să o atingă Aradul în acest an nu sunt necunoscute pentru ecchipa primarului Gheorghe Falcă. Cum nici penalitățile pe care arădenii riscă să le plătească din cauza faptului că nu va fi atinsă această țintă nu le sunt străine. Există o stație de selectare funcțională la Arad pe care Primăria nu a fost în stare să o dea în expolatare unui operator autorizat. În locul unei soluții fezabile, a pierdut timp, după o primă tentativă de a o băga pe gâtul aparatului tehnic al ADI-SIGD, care nu are competențele necesare. Abia acum, în 21 decembrie, a fost găsită soluția de avarie: Recons, firma Primăriei, cea care se ocupă de parcări, care administra o dată spațiul locativ din Arad și care de acum se va ocupa și de selectare de deșeuri. Numai că asta nu rezolvă problema pentru că Recons, așa cum se arată și în materialele supuse atenției consilierilor, nu are obiect de activitate în domeniu, lucru obligatoriu în momentul în care vor primi stația prin votul consilierilor și nici nu va putea aduce procentajul de selecție a deșeurilor, în câteva zile, la nivelul asumat. Dacă dorea o rezolvare, Gheorghe Falcă ar fi trebuit să facă mișcarea cu luni în urmă și abia după ce Recons își introducea în obiectul de activitate codul CAEN necesar”, a declarat senatorul PSD Mihai Fifor.

Mai mult, Fifor a mai subliniat și că „modul în care aționează firma Retim este total nesatisfăcător și produce zilnic nemulțumiri în Arad. Acum aflăm că, deși se angajau la momentul semnării contractului să păstreze tariful pentru o perioadă de timp, cei de la Retim caută sprijin la primarul Falcă pentru a primi mai mulți bani de la arădeni. Gheorghe Falcă a uitat că nu doar că este membru al AGA la asociația ADI-SIGD, ca reprezentant al municipiului Arad. Este chiar membru în consiliul director, forul care, legal, conduce asociația și este răspunzător pentru performanțele acesteia”.