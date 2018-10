Mihai Fifor îi răspunde lui Gheorghe Falcă: „Ori aduce probe, ori ne vedem în instanță”

Gheorghe Falcă a declarat că ar fi primit informații din cadrul Ministerului Culturii conform cărora Mihai Fifor ar fi solicitat, în luna septembrie, în ședință de Guvern, să fie tăiată alocarea de fonduri pentru

Monumentul de la Arad pentru că Primăria ar fi trebuit să finanțeze fundația.

„Nu mă feresc să spun că este vorba despre o nouă minciună sfruntată marca Gheorghe Falcă. De fapt, edilul ne-a obișnuit de mult cu ascunderea propriei incompetențe în spatele unor acuze nefondate aduse parlamentarilor PSD de Arad. Lista ar fi destul de lungă, pornind de la situația CET, a Cetății Aradului până la lipsa de implicare a administrației, ani de zile, în rezolvarea problemelor generate de amplasarea Monumentului Marii Uniri la Arad. Îl somez public pe primarul Gheorghe Falcă să aducă dovezi în sprijinul celor afirmate la adresa mea. În calitate de senator de Arad și de ministru al Apărării, am acționat în favoarea Aradului și am căutat să îndrept greșelile făcute de administrație, pentru ca arădenii să nu aibă de suferit pentru că sunt conduși de oameni incompetenți. Amintesc doar aportul meu, alături de colegii mei parlamentari PSD de Arad, la încercarea de a rezolva problemele de la CET, la atribuirea sediului BNR către Universitatea Aurel Vlaicu, la numeroase alocări de fonduri pentru investiții din județ și enumerarea poate continua. Cum își poate imagina cineva că eu m-aș putea opune unei alocări de fonduri pentru un obiectiv atât de plin de semnificații în an centenar, cum este Monumentul Marii Uniri?”, a declarat senatorul PSD de Arad Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale.

Fifor a mai anunțat că intenționează să îl acționeze în instanță pe Gheorghe Falcă pentru cele declarate la adresa sa: „Îi voi oferi ocazia să probeze în fața judecătorilor afirmațiile pe care le-a făcut referitor la această problemă”.