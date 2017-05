Mihai Fifor: Promisiunile electorale ale lui Gheorghe Falcă, un balon de săpun care s-a spart de mult

„În campania electorală, cu fața la cameră și „cu spatele la oraș”, primarul promitea arădenilor un oraș frumos, un oraș al marilor evenimente, un oraș modern și, mai ales, ridicând miza, a promis că, împreună cu echipa sa, Aradul va deveni cel mai mare punct turistic din țară, cel mai mare pol economic din România.

Din păcate, promisiunile din campanie și comportamentul post-electoral ne arată un om care nu își mai găsește locul, când în administrației, când în politică, eșuând în ambele ipostaze! Perioada care a trecut ne-a adus și rezultatele unor competiții la care primarul a înhămat municipiul Arad și le-a pierdut.

Lauda de sine a continuat cu rezultatele economice ale orașului, afirmând că Aradul este între primele 10 orașe ale țării în privința celor mai importanți indicatori economici. Analizele făcute de instituții externe mediului infestat de minciunile lui Gheorghe Falcă îl contrazic și ne atrag atenția că managerii și oamenii de afaceri arădeni resimt lipsa sprijinului autorităților publice mai acut decât vecinii lor. Sentimentul de nemulțumire al mediului de afaceri față de sprijinul acordat de Primăria Arad este vizibil și acut!

Sloganurile au continuat pe tot parcusul primului an de mandat: Aradul curat, împreună pentru un oraș sănătos. Fiecare dintre aceste cuvinte a fost călcat în picioare de primarul Gheorghe Falcă și echipa sa, din administrația municipală și județeană! În tot acest an am văzut mega-strategii prezentate și adoptate: Planul de Dezvoltare al Sănătății în Municipiul Arad, Strategia Culturală a Municipiului Arad. Aceste strategii au presupus bani mulți pentru enunțarea unor obiective pe care Primăria Arad și le-a asumat pe hârtie și le-a renegat în fapt: orașul marilor evenimente a pierdut titlul de Capitală Culturală, sloganul „împreună pentru un oraș sănătos” a însemnat, în fapt, transmiterea tuturor clădirilor Spitalului Municipal în administrarea Spitalului Județean. Ne întrebăm atunci, pentru ce atâtea strategii? Dacă nu există nici asumare, nici dare de seamă!

Astăzi, din promisiunile electorale grandioase ne rămâne o radiografie administrativă deloc măgulitoare a vizionarului primar:

– Cetatea nu este preluată, din vina Primăriei, care a solicitat amânarea

– Stadionul UTA este în construcție, cu întârzieri, pe un plan care dezavantajează la toți parametrii această emblemă a Aradului

– Ștrandul este în paragină, fără vreun plan de redresare

– serviciile publice de importanță majoră pentru fiecare arădean în parte funcționează în regim de avarie: CET, CTP, Compania de Apă, serviciul de salubrizare, Filarmonica, Spitalul Județean. Sunt probleme în managementul fiecăriei instituții, subordonate Primăriei sau Consiliului Județean, în traducere liberă însemnând subordonate intereselor echipei PNL

– lipsa forței de muncă pentru a acoperi necesarul mediului de afaceri care dezvoltă economic Aradul fără sprijinul Primăriei, după cum arată studiile efectuate asupra mediului de afaceri arădean”, afirmă Mihai Fifor.