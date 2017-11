Mihai Pașca (PNL): „Parlamentarii PSD, complici la compromiterea imaginii României”

„Este dovada faptului că instituţiile europene înţeleg perfect ce se întâmplă în România. La finalul unui an în care principala preocupare și prioritate a alianței PSD – ALDE a fost asaltul asupra sistemului judiciar, rezultatele negative pentru România încep să apară. Demersuri precum OUG 13, care a scos o țară întreagă în stradă sau mai recenta încercare de modificare a legilor justiţiei de către guvernarea PSD, împotriva poziției exprimate de majoritatea magistraților și societate în ansamblul ei, sunt indicate în raport ca pericole la adresa independenței justiției și riscă să anuleze toate progresele României din acest domeniu aruncându-ne înapoi în grupul țărilor cu mari probleme pe zona justiției. Pentru PSD evident aceste lucruri nu contează în raport cu șansa de a-și proteja liderii în fața legii. Indiferent de costurile pentru țară. Raportul arată că încercările politicienilor PSD de modificare a Codului Penal, de subordonare politică a inspecției judiciare sau acelea de modificare legilor de organizare și funcționare a sistemului judiciar indică lipsa de voință a politicienilor PSD-ALDE de a lupta împotriva corupției. În fine tot Comisia constată că reformele necesare în acest domeniu au încetinit sau chiar s-au oprit. Parlamentul are o imagine negativă în raportul pe justiţie în principal din cauză că împiedică în continuare tragerea la răspundere a parlamentarilor cu probleme penale. Din păcate parlamentarii PSD de Arad au și ei partea lor de răspundere în toată această situație.

Fie că vorbim despre Mihai Fifor a cărui responsabilitate e și mai mare fiind și membru al guvernului, fie că vorbim despre ceilalți trei care doar ridică mâna când și cum li se spune, neputând fi creditați cu vreo inițiativă sau opinie personală, cu toții sunt complici la compromiterea imaginii României. Sper ca profesiniștii în domeniul juridic și întreaga societate românească să rămână vigilenți și ferm în opoziţie cu aceste demersuri iresponsabile, pentru că devine tot mai clar că PSD nu va renunța, iar costurile încep să apară și le vom suporta cu toții”, a declarat Mihai Paşca, membru al Comisiei Juridice PNL Arad.