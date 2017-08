Mihalcea: „Nu mai e loc de eșecuri”

UTA a organizat, azi, întâlnirea săptămânală cu presa, dinaintea meciului cu CS Balotești, de sâmbătă, ora 11, la Șiria. Au fost prezenți Decebal Grădinariu, director general al clublui, Adrian Mihalcea, antrenor principal și noua achiziție, Paul Păcurar.

Vrea să ne arate adevărata față

Adrian Mihalcea a vorbit despre ce a fost, dar și despre ce va urma.

„Venim după două rezultate negative, după o evoluție slabă, e șansa noastră să ne reabilităm în fața tuturor. Să nu creadă lumea că imaginea cu Sibiul e fața noastră. Ne așteaptă un meci de luptă, contra unei echipe care arată bine după venirea lui Laurențiu Diniță pe banca tehnică. CS Balotești va veni, ca și alte echipe, nu să atace, ci să se apere, dar noi am înțeles că doar muncind pe tot parcursul meciului vom putea învinge. E bine organizată, acceptă posesia adversarului, apoi pleacă pe contraatac, determinată, periculoasă la fazele fixe. Dar, supusă unei presiuni constante, va ceda, așa cum a făcut-o la Sibiu și Călărași. Determinarea și răutatea, care ne-au lipsit la Sibiu, trebuie să le regăsim acum. Nu mai e loc de eșec sau semieșec, trebuie să intrăm din nou în lupta asta dură a promovării. Îmi doresc un meci urât, dar să câștigăm, problema e că nu mai avem timp de nimic, doar rezultatele contează. Deși i-am criticat chiar și în presă, am arătat cu degetul spre ei, săptămâna aceasta jucătorii au reacționat pozitiv, nu sunt mofturoși, sunt ca părintele lor. Indiferent ce crede lumea, noi suntem un grup unit, discutăm mult, ne vorbim față în față” – a declarat Adrian Mihalcea.

Au apărut și probleme de lot, de ultimă oră. Pe lângă Prună, a intervenit o ruptură de menisc a lui Polgar, iar azi s-a accidentat și Stahl. În această situație, Adrian Mihalcea are destule bătăi de cap în a alcătui un prim unsprezece competitiv.

A vrut să-i încurajeze

Antrenorul Adrian Mihalcea a explicat ce a vrut să spună când a declarat că cine nu poate să ridice mâna.

“Acea expresie era pentru ca jucătorii să fie motivați, să reacționeze pozitiv. Nimeni nu i-a dat afară, sau cel puțin Roman a dorit să plece singur. Grigorie a venit după o lungă perioadă de inactivitate, accidentarea încă exista, iar așa cum am spus la începutul campionatului, nimeni nu așteaptă pe nimeni. Aștept doi atacanți până la ora jocului, vedem dacă va ajunge cineva. Oricum, pentru jocul de sâmbătă mă bazez pe ceea ce avem, mai ales că oricine vine mâine, să zicem, la 24 de ore nu poate fi titular. Așteptăm întăriri, mai ales că acum suntem numeric puțini” – spune Mihalcea.

Nu s-a discutat cu Herghelegiu și Popovici

La rândul său, directorul general de la UTA, Decebal Grădinariu a vorbit despre jucătorii despre care se spune că au refuzat clubul: “Am constatat în presă cu stupoare că se spune despre faptul că Herghelegiu și Popovici a refuzat UTA. Nici nu i-am contactat, nici nu i-am dorit”.

Adrian Mihalcea a declarat că nu a cerut conducerii coordonator de joc, un număr 10, ci doar doi atacanți.

Păcurar vrea două victorii

Noua achiziție a clubului UTA, Paul Păcurar a fost scurt: “Nu va fi o încărctură prea mare că o să port numărul 10. Deși am început să joc în bandă, am fost trecut în centru și mă descurc fără probleme. Nu simt că am venit la o echipă sub presiune, văd la UTA un grup unit, foarte bun, cred că două rezultate pozitive ne vor duce acolo unde este locul”.