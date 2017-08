Mihalcea: „Singurii repetenţi am fost noi!”

„Sunt foarte dezamăgit de evoluţia noastră în ansamblu, una modestă. Am jucat fără nerv, am fost timoraţi, nu ne-a ieşit nimic. Degeaba am jucat 11 contra 10, căci fără dorinţă se anulează orice avantaj numeric. Practic, am fost noi în inferiorate cu mulţi jucători sub nivelul jocului. Felicit gazdele, au avut o dăruire incredibilă, aşa trebuie să arate o echipă ce-şi doreşte să promoveze. Noi, momentan, nu avem decât nume sau astăzi asta am demonstrat. Nume şi galerie, într-adevăr. În rest, am rămas datori. Părem ca o echipă formată din unsprezece pioni, fără determinare, luciditate, care se bate la jumătatea clasamentului. Repet, m-a surprins neplăcut echipa noastră. Altfel, ştiam stilul, dăruirea celor de la Sibiu. Şi arbitrajul a fost bun, singurii repetenţi am fost noi. Nu e tragic, dar trebuie să ne punem toţi un semn de întrebare. Eu sunt primul care şi-l pune, pentru că sunt primul responsabil pentru rezultate, iar înfrângerea mi-o asum” – a declarat Mihalcea.

La rândul său, tehnicianul sibienilor, Alexandru Pelici a spus: „E o victorie mare împotriva unei echipe ce are în componenţă mulţi jucători de Liga 1, îmi felicit elevii. Meciul s-a jucat la intensitate maximă, cu fotbalişti buni, încărcătură, iar nevoia de puncte şi-au spus cuvântul. Îi doresc succes UTA-ei în continuare. Tot respectul pentru galeria şi suporterii lor, dar noi am meritat azi victoria. Sper să nu supăr pe nimeni, dar asta este părerea mea. E o victorie muncită, meritată, am dat două goluri, am mai dat două bare, plus situaţia clară a lui Rusu”.