Mihalcea vrea perfecţiune

UTA joacă mâine, de la ora 18, la Şiria, cu CS Mioveni, un meci important în economia clasamentului, chiar dacă e început de campionat. Tehnicianul echipei arădene, Adrian Mihalcea a declarat că partida va fi una dificilă, mai ales că oaspeţii au pe bancă un antrenor experimentat.

Vrea randament maxim

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, echipa din Mioveni a început bine sezonul, deşi a schimbat mulţi jucători în această vară. Marele atu este antrenorul echipei (n.n. – Florin Marin), nu mai trebuie să vorbim despre experienţa sa. Avem toate informaţiile despre adversar, aşa că sper să reuşim să câştigăm. O izbândă cu Mioveni ar da valoare celor trei puncte de la Clinceni, altfel va fi doar o victorie oarecare. Echipa oaspete se apără foarte bine, după care încearcă să joace rapid în atac şi să-l pună în valoare pe Năstăsie, care face tot jocul în faţă. Însă, prestaţia noastră de la partida trecută îmi dă speranţe mari. Sunt foarte bucuros că jucătorii veniţi de pe bancă au intrat bine în joc, de fiecare dată, vreau randament maxim de la fiecare fotbalist, de la Grahovac până la Dinculescu, să zicem. Nu am luat gol, am dat destule, dar eu vreau ca în scurt timp echipa să ajungă aproape de perfecţiune. La primul unsprezece de la meciul cu Mioveni m-am gândit, am în cap majoritatea titularilor, rămâne să risipesc şi ultimile semne de întrebare până la ora partidei” – a declarat Mihalcea.

„Mioveni, contracandidată”

Una din vedetele UTA-ei, Sorin Strătilă a declarat: „Eu văd echipa din Mioveni ca o contracandidată la promovare. Au venit de două zile la Arad, asta arată că e importantă partida pentru ei. Nu mai vorbim că au un antrenor experimentat. De-a lungul timpului, am avut jocuri dificile cu ea, deşi palmaresul e de partea noastră. Nu mă aştept să fiu titular, dar eu sunt pregătit să joc, iar când intru voi da totul. Nu contează că în echipă va fi Stahl sau Strătilă, e important să câştige echipa, toţi am avea de câştigat dacă batem”.

Antrenorul Mihalcea a completat: „Concentrarea e problema la Strătilă. Dacă două-trei chestii pe care le-am discutat cu el le-ar face, niciun fundaş nu i-ar sta în cale. Are o experienţă şi valoare incridibile, doar sunt probleme la concentrarea în teren”.

Deplasarea la Şiria

Transportul tur-retur al tuturor spectatorilor pe ruta Arad-Șiria-Arad este gratuit.

Autocarele vor pleca din fața fostei cofetării „Mimoza”, de la Podgoria, începând cu ora 16:30. Ultimul autocar pleacă la ora 17:00.

Autocarele pentru întoarcerea la Arad vor pleca din fața stadionului din Șiria. Primul pleacă la ora 20:00, iar ultimul la 20:15.

Biletele sunt puse în vânzare la casieria stadionului din Șiria.