Mihuț, al doilea aur european!

Aradul are, din nou, cu ce să se mândrească. Mihai Mihuț e – din nou – de aur. Luptătorul de greco-romane de la CS Astra Arad, antrenat de Spiridon Stanciu, a obținut primul loc la Campionatul European de Seniori Under 23, în Turcia, marți seara. Medalia de aur de la Istanbul, la categoria 63 de kilograme, vine după puțin mai mult de o lună, pe 1 mai Mihai Mihuț cucerind au alt titlul european, la seniori, în Rusia.

Și-a spulberat adversarii

Mihai Mihuț nu a avut probleme în niciun meci, câștigând destul de clar. În prima rundă, a trecut de lituanianul Petravicius, cu 8-0, apoi, de Hrushya (Ucraina), scor 8-4, iar în semnifinale a fost 9-6, în compania georgianului Abduladze. Marea finală i l-a adus în față pe moldoveanul Biciu, de care a dispus cu 5-3!

Ștacheta se ridică

„Cuvintele sunt de prisos, satisfacția pe care o am pentru încununarea muncii mele este enormă, vă mulțumesc vouă prieteni ai luptelor pentru incurajarile si gândurile pozitive transmise. A doua medalie de aur și cel de al doilea titlu continental in decurs de o lună. Sunt entuziasmat si tot odată conștient că aceste rezultate mă forțează să ridic ștacheta. Am căpătat incredere pentru viitoarele competiții și imi doresc sa rămân pe aceeași treaptă a podiumului” – a scris Mihuț pe contul său de FB.

La rândul său, președintele de la CS Astra, Spiridon Stanciu a scris tot pe FB: „Mihai Mihuț – luptatorul de aur al Clubului Sportiv ASTRA Arad şi al Romaniei. Dublu CAMPION EUROPEAN -la seniori (Kaspiysk, Rusia) şi seniori U23 (Istanbul, Turcia) în 2018. Ne mândrim cu tine şi te susținem fără rezerve… Mulțumim tuturor celor care au contribuit la obținerea excepționalelor tala performanțe”.

Ce face Aradul?

Asemenea rezultate ar trebui să-i miște pe edilii orașului nostru. În alte părți, un asemenea sportiv ar fi prezentat de oficialități, ar primi distincții. La noi, nimeni, nimic, probabil că nimeni nu știe de aceste performanțe. Când va fi primit, Mihuț, la Sala „Ferdinand” a Primăriei, pentru a i se recunoaște meritele?