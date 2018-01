Mii de oameni la Revelionul organizat de Primăria Arad

Invitaţii speciali ai Revelionului de la Arad au fost membrii legendarei trupe Saragossa Band care s-a bucurat de un mare succes în anii ’70-’80. La Arad a devenit o tradiţie ca mii de oamenii să meargă în faţa primăriei la trecerea dintre ani pentru a sărbători Revelionul.

La Revelionul popular din acest an au fost invitate să cânte vedete din perioada de aur a muzicii.

Celebra trupă Saragossa Band a cântat la Revelionul 2018, din centrul municipiului Arad organizat de către Primăria Municipiului Arad şi Centrul Municipal de Cultură.

În deschiderea concertului Saragossa Band, în seara zilei de 31 decembrie, pe scena din faţa Palatului Administrativ au urcat, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia, dar şi Claudia Iuga şi George Dancu & Q Band.

Invitaţii speciali ai Revelionului de la Arad au fost membrii legendarei trupe Saragossa Band, de origine germană, care s-a bucurat de un mare succes în anii ’70-’80. Grupul a devenit cunoscut în anul 1978, odată cu lansarea piesei „Big Bamboo“, urmând apoi melodii precum „Rasta Man“ şi „Zabadak“, care au ocupat prima poziţie în topurile muzicale din Germania. Următoarele piese, „Red Ginger“ şi „Aiko Aiko“ au deţinut şi ele poziţii fruntaşe în topurile muzicale, însă hitul pentru care trupa este îndrăgită şi astăzi este „Agadou“.

Artiştii germani au încântat publicul arădean cu ritmurile de samba şi calypso.

„Zabadak“, „Rasta Man“, „Agadou“, „Aiko Aiko“, „La Bamba“,„Guantanamera“, „Cecilia“, „Soca Dance“, „Cuba“, „Spanish“, „Sunshine Reggae“, „Rivers of Babylon“, „Hands Up“, „Malaika“, „Gimme hope Jo;Anna“, „In the Summer Time“, „Sun of Jamaica“, „Big Bamboo“ sunt doar câteva dintre melodiile celebrei trupe, care au putut fi ascultate la Revelionul de la Arad.

Numărătoarea inversă a fost făcută chiar de către primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, edilul anunțând intrarea într-un an cu totul special… anul centenarului marii uniri de la 1 decembrie 1918

Autorităţile speră ca 2018 să fie cel puţin al fel de bun ca 2017.

Autorităţile locale spun că focurile de artificii de la miezul nopţii au fost marea atracţie. Focul de artificii a ţinut între 7-10 minute, a fost foarte intens şi a fost controlat de un calculator.

Revelionul a costat municipalitatea aproximativ câteva zeci de mii lei, cea mai mare parte a banilor mergând în focurile de artificii, care, ţinând cont de noile reglementări au fost trase din parcul din spatele primăriei şi au fost de calibru mare.

