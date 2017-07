Mii de persoane au primit ajutor medical de la SMURD Arad

În primele șase luni ale acestui an, 3.836 de persoane au fost asistate de cadrele medicale ale SMURD din județul Arad. Nu toate solicitările primite de către echipajele SMURD au fost reale, dimpotrivă. În 12 cazuri alertele s-au dovedit a fi false, de 42 de ori echipajele au fost întoarse din drum fără a mai ajunge la locul intervenţiei, iar de 382 de ori s-au deplasat fără a interveni. Tot în perioada ianuarie – iunie, SMURD Vladimirescu a avut peste 800 de intervenții, iar SMURD Curtici a participat la peste 400 de misiuni de când s-a înființat – din luna martie a acestui an. Totodată, SMURD Nădlac a avut parte de 568 de intervenții – în primele șase luni ale acestui an -, iar SMURD Vinga, 292. Pe timpul misiunilor SMURD Nădlac și Vinga au fost asistate 880 de persoane din care 705 adulţi şi 175 de copii. În patru cazuri alertele s-au dovedit a fi false, de două de ori echipajele au fost întoarse din drum fără a mai ajunge la locul intervenţiei, iar de 25 de ori s-au deplasat fără a interveni.