Milioane de euro pentru Spitalul Judeţean Arad

Fondurile europene le „fac cu ochiul” din nou celor de la Consiliul Judeţean Arad. De această dată, sunt vizaţi banii care au fost investiţi în sistemul de sănătate în ultimii patru ani de zile. Iar pentru a prinde „trenul” fondurilor europene, CJA a convocat o şedinţă extraordinară pentru a adopta hotărârile care se referă la proiectele pentru care se cer bani.

Totul a pornit de la o linie de finanţare care vizează proiectele nefinalizate din domeniul sănătăţii în perioada 2014-2020. Iar judeţul nostru are mai multe astfel de proiecte. Linia de finanţare are două mari categorii: ambulatoriile din spitale şi unităţile de primiri urgenţe. Practic, toate investiţiile realizate din fondurile proprii ale spitalelor sau ale autorităţilor locale şi judeţene vor fi decontate de Uniunea Europeană. La nivelul judeţului Arad vor fi depuse două proiecte, câte unul pentru fiecare din cele două categorii finanţate. Unul dintre proiecte îi are parteneri pe Ministerul Sănătăţii, Consiliul Judeţean Arad, Spitalul Judeţean Arad şi Spitalul Ineu. Acest proiect vizează investiţiile realizate în ambulatoriile celor două unităţi medicale în ultimii ani. În ceea ce priveşte Spitalul Judeţean, se doreşte returnarea de către Uniunea Europeană a banilor cheltuiţi în cadrul proiectului de modernizare a ambulatoriului, proiect care nu a mai fost finalizat, după ce fostul preşedinte al CJA, Nicolae Ioţcu, a fost trimis în judecată şi condamnat pentru luare de mită. Tot în cadrul actualului proiect, Spitalul Judeţean vrea să primească înapoi banii cheltuiţi pe aparatul RMN, achiziţionat din fonduri proprii, dar şi pe alte aparate medicale cu care a fost dotat ambulatoriul. De cealaltă parte, Spitalul Ineu doreşte să primească, la rândul său, sumele investite în lucrări de modernizare şi achiziţia de aparatură medicală. Valoarea totală a proiectului este de aproape 14 milioane de lei, bani care ar acoperi toate cheltuielile efectuate deja, cheltuieli menţionate mai sus.

Dacă vorbim despre celălalt proiect, partenerii acestuia sunt Ministerul Sănătăţii, Spitalul Judeţean Arad şi Primăria Ineu. Aici este vorba despre investiţii realizate în Unităţile de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Arad şi Spitalului Ineu. Valoarea acestui proiect este de şase milioane de lei, iar aceşti bani ar acoperi cheltuielile realizate odată cu extinderea, modernizarea şi dotarea celor două unităţi de urgenţe din cadrul celor două spitale partenere.

Şi termene

Termenul până la care poate fi cerută finanţare pentru aceste proiecte este data de 13 august. Tocmai de aceea, Consiliul Judeţean Arad s-a întrunit în şedinţă extraordinară, adoptând hotărâri care vizează aprobarea celor două proiecte. Potrivit informaţiilor pe care le-am primit, până prin luna septembrie cele două proiecte ar urma să treacă prin „filtrele” verificărilor, moment în care ar putea fi semnate contractele de finanţare. Ulterior, unităţile partenere vor trimite facturile către Uniunea Europeană, care, dacă suntem optimişti, va deconta cheltuielile realizate pentru modernizarea celor două unităţi sanitare din Arad.