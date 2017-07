Milioane pentru epurarea de la Nădlac

Aproximativ 11 milioane de lei este valoarea contractului pe care Compania de Apă Arad l-a semnat cu reprezentanţii companiei SC Adiss SA, contract care are drept scop realizarea unei staţii de epurare nou-nouţă în oraşul Nădlac. Lucrarea face parte din proiectul major început în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, care este continuată în cadrul Programului Operaţional de Infrastructură Mare 2014-2020. „Lucrarea a fost începută pe vechiul program, dar cum societatea care a câştigat licitaţia, Confort SA, a intrat în faliment, investiţia a fost abandonată. A urmat o nouă licitaţie şi, după ce am făcut multe demersuri la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi procese la Curtea de Apel Timişoara, am ajuns la semnarea contractului”, a spus Gheorghe Bănăţean, directorul Companiei de Apă.

Reprezentantul companiei Adiss SA a anunţat că, deşi lucrarea are termen de finalizate 18 luni, probabil că va fi finalizată mai repede. „Scopul investiţiei constă în îmbunătăţirea serviciilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti provenite din aglomerarea Nădlac, judeţul Arad, lucrările vizând construcţia unei staţii noi de epurare în oraşul Nădlac, proiectată pentru o populaţie de 8.000 locuitori echivalenţi la un debit mediu de 1.373 mc/zi. Lucrările nu influenţează obiectivele existente în zonă, nu modifică secţiunile de scurgere a apelor şi nu prezintă surse de poluare”, explică cei de la Compania de Apă. Lucrările vor fi achitate, în proporţie de 90 la sută, din fonduri europene nerambursabile şi din fonduri de la bugetul de stat.