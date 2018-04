Milionul de euro de la Zona Liberă!

Aproximativ un milion de euro va avea la dispoziţie administraţia Zonei Libere Curtici-Arad în acest an. După ce au estimat veniturile şi cheltuielile, cei de la Zona Liberă au cerut votul consilierilor judeţeni pe bugetul acestui an şi l-au primit. Potrivit estimărilor, profitul brut care va fi realizat în acest an va fi de 176 de mii de lei. Dar acesta ar fi putut fi mult mai mare, dacă bugetul pentru salarii şi bonusuri nu s-ar fi… dublat.

La capitolul venituri, administraţia Zonei Libere estimează o sumă de 4,3 milioane de lei. Din acest total, peste patru milioane de lei vor veni din exploatare, aici existând două capitole distincte: „venituri din serviciile prestate, în sumă de 1.650.000 lei, în speţă venituri din permise de acces, în sumă de 1.200.000 lei, venituri din licenţe pentru desfăşurarea activităţii în Zona Liberă, în sumă de 400.000 lei şi venituri aferente canalizării pluviale, conform contractelor, în sumă de 50.000 lei. Venituri din redevenţe şi chirii, în sumă de 2.350.000 lei. Valoarea contractelor încheiate pentru anul 2018 este în cuantum de 391.165 USD şi 170.362 euro”, se arată în documentele Zonei Libere.

Restul sumei care întregeşte bugetul de venituri este formată din agricultură, despăgubiri şi penalităţi, dar şi din dobânzi bancare.

Salarii aproape duble

Dacă vorbim de bugetul de cheltuieli, acesta este estimat la peste 4,1 milioane de lei. Aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor se referă la salarii. În anul 2017, bugetul cheltuielilor de natură salarială a fost de 1,1 milioane de lei. În acest an, va fi de 1,9 milioane de lei. Explicaţia ar putea veni de la faptul că salariile minime au fost majorate în ultima perioadă. Dar, totuşi, nu cu asemenea procent.

Mai departe, în anul 2017, bonusurile pe care şi le-au acordat cei de la Zona Liberă Curtici-Arad au fost de 270.000 de lei. În acest an, însă, şi-au propus să îşi acorde de două ori mai multe bonusuri, adică 520.000 de lei. Restul cheltuielilor se referă la diferite investiţii care vor fi realizate în infrastructura Zonei Libere.

Şi profitul

Profitul este estimat la 176.000 de lei. Numai că acesta este profitul brut. Din suma respectivă, va fi plătit un impozit de 16 la sută, dar şi bonusuri pentru angajaţi. În final, profitul net va fi sub 150.000 de lei.