Minciuni de 20 lei servite pe Ştrandul Neptun!

Ca la noi, la nimenea. Ne sunt servite minciuni pe banii noştri. De pildă pe Ştrandul Neptun din Arad. Trecem peste faptul că noile tobogane, pentru care administraţia locală a investit 200.000 lei, vor veni din Turcia la mijlocul sezonului estival, chiar şi peste scumpirea biletelor de intrare sau pentru achiziţionarea unui şezlong. Dar nu putem accepta să fim luaţi de fraieri…

Cu câteva zile înainte de deschiderea oficială a Ştrandului Neptun, Nicolae Mehelean, director al Recons (societate care administrează ștrandul), spunea, cităm: „Lucrăm la echipamentele din stațiile de filtrare și tratare a apei, astfel încât marți, 24 aprilie să fie finalizate și de miercuri, 25 aprilie să începem să introducem apă în bazine. Apa va fi încălzită la 26 de grade”.

Praf în ochii lumii, minciuni (ne)vinovate. Dacă în week-endul prelungit de 1 mai, am zis treacă-meargă, intrarea e liberă, ce pretenţii să avem la apă încălzită la 26 de grade, a mai trecut o săptămână şi apa din bazine este tot rece. Atât de rece, încât te învineţeşti dacă îndrăzneşti să faci baie.

Sâmbătă, 5 mai, am stat de vorbă cu câţiva plătitori a unui bilet extrem de piperat – 20 lei – pe Ştrandul Neptun, pe marginea acestui subiect: „Tot mai puţină lume vine pe ştrand. Altă dată, nu aveam loc să-mi pun pătura. Nu-i de mirare, fără investiţii şi cu apa din bazine rece ca gheaţa” (Mihai Vulturar); „Mi-e frică să-mi las copii în apă să nu răcească. Cea mică s-a învineţit la buze când a intrat în bazin. Îşi bat joc de noi şi se miră de ce lumea alege ştrandurile din Ungaria” (Maya Popescu); „Sunt revoltată, am mers la administraţia ştrandului, dar nu am găsit pe nimeni. Băiatul cu şezlongurile mi-a spus că e o problemă la instalaţia de încălzire. Dau 20 lei să mă răcoresc cu apa lălâie de la duşuri” (Vaslică Precup).