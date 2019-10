Ministerul Educației interpelat pe tema Palatului Copiilor

„Unica rezolvare pe termen lung este preluarea instituției de către autoritățile locale, împreună cu sediul aflat în construcție și finalizarea acestuia”, arată parlamentarul USR într-un comunicat de presă.

„Dincolo de problema achitării chiriei restante, am dorit să știm care este stadiul lucrărilor la noul sediu de la cartodrom, sumele necesare pentru finalizarea sa și cât anume a alocat deja Ministerul din bugetul acestui an? Am cerut un termen pentru finalizarea lucrării, deoarece reprezintă singura soluție funcțională pentru relocarea Palatului.

Am mai întrebat care au fost demersurile Primăriei Arad în direcția preluării instituției, dacă acestea există și în ce condiții este dispus Ministerul să facă transferul. Sperăm să ni se ofere aceste informații, pentru ca ele să aducă o clarificare și să ajute la stabilirea unei soluții corecte.

Ideile vehiculate, de mutare la Galeria sau în alte spații, nu sunt acceptabile pentru că invariabil vor conduce la reducerea numărului de elevi ai Palatului, exact ceea ce dorim să evităm. Personal, optez pentru preluarea instituției de către municipiul Arad, cu tot cu noul sediu și finalizarea de urgentă a acestuia. Numai așa vom avea garanția că cei mai talentați copii ai orașului vor putea să se bucure de pasiunile lor în cele mai bune condiții, așa cum merită”, a mai explicat Sergiu Cosmin Vlad, deputat USR.