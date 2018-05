Ministerul somează Prefectura: deblocați situația de criză!

A trecut o săptămână de când ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, a fost prezentă la Arad într-o inspecție pe teren a ceea ce însemnă noul mod de colectare a deșeurilor, serviciu prestat de firma timișoreană Retim. Ministrul a venit, a analizat situația, a dat ultimatumuri și a plecat. Situația deșeurilor a părut oarecum să meargă spre o rezolvare, cel puțin în unele zone din municipiu s-a văzut o mobilizare a Retim-ului, dar per asamblu Aradul e departe de a redeveni un oraș salubrizat.

La șapte zile de la vizita ministerială, a fost transmis și un raport către Prefectură în care, practic, Ministerul spune că niciunul dintre ultimatumuri nu a fost respectat și somează Prefectura să deblocheze situația de criză.

„În urma controalelor și monitorizării permanente, pe care le-am dispus atât comisarilor Gărzii de Mediu, cât și Corpului de control al ministrului mediului, care s-a deplasat la fața locului în perioada 8-10 mai, am fost informată că: măsura 1 privind salubrizarea orașului până la data de 06.05.2018 nu a fost îndeplinită în totalitate nici până astăzi. Astfel în intervalul 06-08.05 a.c. s-a constat că la Unitatea de Primire Urgențe- Spitalul Județean Arad, Spitalul Municipal, la unitățile de învățământ: Sabin Drăgoi, ioan Slavici, Elena Ghiba Birta, pe străzile: Inului, A. Purice, C. Coposu, I. Grozescu, N. Ștefu, Cocorilor, M. Riscutia, Pelinului, H. Coandă, Ghe. Doja, A. Caroli etc, erau mari cantități de deșeuri neridicare de către operatorul de salubritate”, spune ministrul în raportul transmis vineri, 11 mai, Prefecutrii, ADI Deșeuri și Retim Ecologic.

De asemenea, ministrul a mai subliniat că nu s-a făcut colectarea selectivă, la sursă, a deșeurilor „acestea fiind încărcate în autospeciale și depozitate direct la Depozitul conform FCC Environment România”.

Și în cazul distribuirii pubelelor și a semnării contractelor de prestări servicii Corpul de control al ministrului mediului a raportat că sunt „neîndeplinite în totalitate”. În ceea ce privește preluare mașinilor – 10, de la Consiliul Județean ministrul subliniază că „vehiculele nu au fost preluare întrucât Consiliul Județean, proprietarul autogunoierelor, nu a montat pe acestea echipamentul de compactare, astfel încât să poată fi utilizare pentru colectarea deșeurilor”.

Deblocarea pasată Prefecturii

În final, raportul ministrului mediului subliniază ceea ce arădenii au constatat pe propria piele în această săptămână și anume că Retim nu a reușit să salubrizeze în întregime Zona 1, așa cum ar fi trebuit. Ce se va întâmpla de acum? Ei bine, ministrul spune că Prefectura va trebui să găsească o cale pentru a debloca situația: „În aceste condiții, doamnă Prefect, vă rugăm să evaluați și să întreprindeți demersurile necesare deblocării situației de criză, potrivit legii”.