Ministrul Dezvoltării: „Bazinul de polo e în curtea primarului”

„Am aici protocolul semnat.” Așa și-a început ministrul dezvoltării, vice-prim-ministrul Vasile Daniel Suciu, vizita de la bazinul de polo din Arad. Ministrul a venit la Arad pentru a inaugura investiția finanțată în proporție de 70% de către Compania Națională de Investiții și a răspuns, cu această ocazie, și acuzelor aduse de primarul Gheorghe Falcă în urmă cu doar două zile. Atunci, edilul a făcut o vizită la bazinul de polo, subliniind că inaugurarea promisă de ministru nu va face ca bazinul să fie și funcțional.

„Nu am venit doar pentru bazinul de polo, ci pentru mai multe obiective. Aș fi vrut instituțional să mă întâlnesc cu domnul primar aici, la bazinul de polo, pentru că nu este nici al meu, nici al dumnealui, ci al arădenilor și al copiilor. Am protocolul semnat și voi avea grijă să ajungă la domnia sa. Am venit să predăm la cheie un obiectiv pe care ministerul pe care îl conduc prin CNI l-a finanțat. Bazinul de polo, omologat și de Federația Română de Polo, este al arădenilor”, a punctat ministrul Suciu.

În ceea ce privește jocul cu protocolul care a fost sau nu semnat, ministrul a declarat: „Domnul primar a făcut foarte multe afirmații incorecte și inexacte: la 1 octombrie i s-a înmânat protocolul pentru a fi semnat, nu a fost semnat atunci pentru că primarul nu a fost în zonă – așa ni s-a răspuns atunci și că va fi semnat cu celeritate. Dar, protocolul a fost semnat doar după 2 luni. Domnul primar nu poate spune că a fost luat prin surprindere, știa ce obligații are privind organigrama și tot ceea ce ține de administrația locală. Sperăm să îl dea în folosință copiilor cât mai curând. Din acest moment acest obiectiv este în curtea domniei sale”.

Discuțiile privind bazinul de polo din Arad au început încă din 2008, dar lucrările efective au demarat în 2015. Ministrul Suciu a precizat că „s-a întârziat cu 18 luni din cauză că tot ceea ce a însemnat infrastructură și utilități s-a făcut cu întârziere”.

Despre „Delfinul”

Despre bazinul „Delfinul” și investițiile de acolo, vicepremierul a spus: „Am discutat și aseară și azi dimineață cu directorul DJTS și voi avea o discuție cu ministrul sportului să vedem exact ce putem face și pentru acest obiectiv, ar fi vorba de niște investiții destul de mari și să vedem cum le putem promova. Nu îmi place să îmi iau angajamente pe care nu le pot duce la bun sfârșit”.