Ministrul mediului amenință: „Voi reveni la Arad și voi lua măsuri fără precedent”

„Cred că am fost cât se poate de toleranți, atât cu societatea cât și cu autoritățile locale din Arad. Garda de Mediu a fost zi de zi în teren și a făcut tot ce i-a stat în putere, în limita competențelor, să îi determine pe responsabili să își facă treaba. Eu personal am fost acolo săptămâna trecută, am oferit soluții și am crezut că stau de vorbă cu oameni responsabili. Din păcate, tot ceea ce s-a întâmplat după vizita mea îmi dovedește contrariul. Este limpede că evenimentele sunt total scăpate de sub control. În cazul în care, nici în ceasul al 12-lea, nu vor realiza gravitatea situației și riscul major la care sunt supuși arădenii, voi reveni la Arad în perioada imediat următoare și sunt pregătită să iau măsuri fără precedent. Nu voi permite nimănui să joace poker cu sănătatea oamenilor”, a declarat ministrul Grațiela Gavrilescu.

Precizăm că în raportul transmis și către mass-media în seara zilei de vineri, 11 mai, ministrul delega responsabilitatea deblocării situației de criză către Prefectura Arad. Acum, se pare, că ministrul a decis să intervină în mod direct.