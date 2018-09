Ministrul Mihai Fifor infirmă zvonurile: „Nu am văzut niciodată această scrisoare”

Practic, cei din presa centrala susțineau că ar exista informații, pe surse, cum că Fifor s-ar număra printre cei care au semnat scrisoarea anti-Dragnea și că acum ar fi pe lista miniștrilor posibil de a fi remaniați.

Senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor a răspuns printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare: „Aflu astăzi că am semnat nu știu ce scrisoare împotriva președintelui Dragnea, că am participat la ședințe secrete, unde s-a redactat celebra scrisoare. Ei bine, trebuie să îi dezamăgesc pe cei care au chef de astfel de manipulări ieftine. Nu am văzut niciodată această scrisoare, asumată de trei colegi de partid, înainte de a fi făcută publică și, nici măcar atunci, nu am avut răbdare să o citesc până la capăt. Nu mai vorbesc de faptul că nimeni, niciodată nu m-a consultat cu privire la textul cu pricina sau la orice alt potențial manifest. Cât privește întâlnirile secrete, tare aș vrea să indice cineva care sunt întâlnirile acestea secrete cu grupuri de complotiști din partid la care am participat. Am încercat, cu orice risc, să am în toată această perioadă o atitudine echilibrată, ponderată, îndemnând la dialog în cadrul partidului și la găsirea celor mai bune soluții pentru ca guvernarea și majoritatea parlamentară, decise de români, să nu aibă de suferit. Nu am fost și nu sunt adeptul spălatului rufelor în public, considerând că astfel de lucruri nu fac decât să dea apă la moară celor care, de luni de zile, se străduiesc să creeze o breșă în partidul de guvernare pentru a dărâma Guvernul Dăncilă. În continuare cred cu tărie în nevoie imperioasă de a continua să guvernăm