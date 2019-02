Ministrul Muncii, vizită de lucru în Arad

O vizită de lucru mai mult decât așteptată la nivel de Arad. Ministrul Muncii, Marius Constantin Budăi, a venit, la invitația parlamentarilor PSD Arad, într-o vizită de lucru încercând să aducă lămuriri cât mai clare în ceea ce privesc noile reglementări bugetare. De la transferul plăților sociale la salariile din construcții, sau chiar combaterea crizei de personal, toate au fost subiecte pe care ministrul le-a dezbătut.

Întâlnire la Prefectură

Prima parte a vizitei ministrului Budăi a cuprins o ședință la Instituția Prefectului Județului Arad. Aici, ministrul a dezbătut cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale problemele ce vizează repartizarea cotelor din impozitul pe venit către primării, dar și veniturile persoanelor cu dizabilități, salariile personalului din sfera publică ori pensiile de stat și pilonul II, în particular la modul cum aceste capitole sunt prevăzute în bugetul de stat pe anul 2019.

„Mă bucur să continuăm mijlocirea acestor discuții între oficiali de rang înalt din Guvernul României, astăzi domnul ministru al Muncii Marius Constantin Budăi, și primarii sau secretarii localităților din județul nostru. Mulțumesc domnilor parlamentari pentru toate aceste inițiative de a apropia decidenții de la București de oamenii din teritoriu care aplică sau cărora li se adresează măsurile luate”, a declarat Florentina Horgea, Prefectul Județului Arad.

Conferință pentru lămuriri

După ședința de la Prefectură, ministrul Budăi a susținut o conferință de presă. „Am răspuns invitației de a veni la Arad pentru a clarifica anumite aspecte care au apărut în spațiul public referitor la OUG 114, angajarea în mediul construcțiilor, de a discuta cu primarii și viceprimarii tot ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități. Este vorba de plata însoțitorilor și a asistenților personali. Această obligație era la primării cu o centralizare prin Ministerul Muncii și transferul către Ministerul Finanțelor, de unde erau finanțate UAT-urile. Am considerat că această birocrație trebuie eliminată, transferând și sumele către primăriile din România. Prin art. 5 al. 7 s-a instituit această obligație, iar prin art. 6 al. 1, 10, 17, 19, 20 se explică în cascadă cum se echilibrează bugetele primăriilor, astfel încât să nu fie niciun fel de sincopă. Mai mult, e primul an în care impozitul pe venit rămâne direct și 100% la autoritățile locale, plus a fost prevăzută o creștere a echilibrărilor bugetelor locale din cota defalcată de TVA. Și în situația în care ar exista vreo sincopă, va fi rezolvată prin echilibrare de la bugetul de stat. Aceste măsuri au fost luate exact pentru a nu exista niciun risc în finanțarea acestui tip de servicii, cheltuielile fiind încadrate ca prioritare. Mai mult, există încă de anul trecut un program de interes național prin care asistenții sociali pot fi plăți direct de la Guvern. Fac un apel public către primării să acceseze acest program”, a explicat ministrul Budăi.

Ministrul Muncii a mai vorbit și despre interesul pentru sectorul de construcții, dar și despre intenția Executivului de a desfășura burse ale muncii în Italia, Franța și Spania tocmai pentru a stimula reîntoarcerea românilor plecați la muncă în străinătate.

Casetă: Întâlnire cu oameni de afaceri

În ultima parte a vizitei sale de la Arad, ministrul Marius Constantin Budăi s-a întâlnit cu mediul de afaceri arădean, răspunzând pe larg tuturor problemelor ridicate. Mai mult, săptămâna viitoare un nou ministru se pare va veni la Arad, de această dată fiind vorba de Ministrul Dezvoltării. Daniel Suciu, alături de secretarul de stat Adrian Gâdea.