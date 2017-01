Minunile lumii: cea mai mare peșteră de pe planetă

Astăzi vă vom prezenta un colț de „rai”, un loc în care omul în cârdășie cu tehnologia nu a reușit să ajungă să o distrugă. Vă invităm să vizionați instantanee dintr-un loc îndepărtat, la peste 8.600 de kilometri, mai exact în Laos – Vietnam. Este vorba de peștera Son Doong (în vietnameză Peștera Râului de Munte), din parcul Național Phong Nha-Ke Bang, situat în provincia Quang Binh. Peștera a fost găsită de un localnic pe nume Ho-Khanah în anul 1991, însă de la descoperire niciun localnic nu a avut curajul să se aventureze în peșteră, frica fiindu-le alimentată și de zgomotul produs de râul subteran. Până la urmă, în aprilie 2009, conform wikipedia, această peșteră a fost cercetată de către un grup de oameni de știință britanici conduși de Howard Limbert care au descoperit că această peșteră este de cinci ori mai mare decât precedenta de pe teritoriul Vietnamului.

Lacuri, plaje și stalagmite de 70 metri

Un an mai târziu, în 2010, au urmat alte două expediții în acest loc, în urma cărora s-a descoperit fără echivoc că de fapt aceasta este cea mai mare peșteră din lume, dar și cea mai frumoasă. Deschiderile mari oferite de pereții foarte înalți, dar și vegetația, lacurile și plajele de nisip din interiorul acestei peșteri, dar și stalagmitele unice de 70 de metri înălțime și camera cea mai mare din lume o fac cu totul specială. Inițial, se credea că peștera are 150 metri lungime și 60 înălțime. După un an și cele două expediții ce au urmat, s-a descoperit că peștera este mai mare: peste patru kilometri lungime, 100 metri lățime și 243 înălțime. Unul din fotografii care au vizitat această peșteră, Carsten Peter, a declarat că este cea mai neobișnuită și uimitoare peșteră pe care a vizitat-o în cei 35 de ani de carieră.

