Mircea Pereş: „degenerare, în loc de regenerare”

Asociația Alternativa De Vest, prin preşedintele său, Mircea Pereş, a sesizat în mod repetat Primăriei Arad că lucrările de asfaltare sunt realizate în mod defectuos, că se asfaltează pe ploaie, că recepția lucrărilor de asfaltare este efectuată la modul neprofesionist, de către persoane fără experiență și fără un control corect al acestor lucrări.

„Nici nu a trecut bine iarna că orașul nostru este deja plin de gropi. Nu ai cum să circuli pe drumurile urbei fără să nu pomenești măcar odată Primăria și lucrările de mântuială executate. Pe strada Voinicilor a și început să sară asfaltul de pe lângă liniile de tramvai, deși au trecut doar câteva luni de la asfaltare. Aceeași situație o găsim pe absolut toate arterele importante sau neimportante din Municipiul Arad. Primăria dă din umeri cu nepăsare și ne informează, prin gura edilului, că sunt prevăzute investiții uriașe în Municipiu. Ceea ce uită să spună Primarul Aradului este că an de an în bugetul orașului sunt prevăzute aceleași investiții care nu se realizează niciodată, în timp ce degenerarea urbană este tot mai accentuată și mai vizibilă de la an la an.

Oare ce trebuie să se întâmple pentru ca Primarul Falcă și echipa de conducere actuală a administrației publice locale să se trezească din amorțeala în care se găsește, să realizeze că orașul Arad nu este moșia proprie a PNL sau a unor persoane private, că orașul nostru a pierdut iremediabil în fața tuturor orașelor vecine la capitolul dezvoltare și investiții ?”, spune Mircea Pereş.