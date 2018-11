Misiune NASA pe Marte. InSight, un dispozitiv spaţial al agenţiei, va ajunge în curând pe planeta roşie

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a costat 993 de milioane de dolari şi este primul dispozitiv spaţial care ajunge pe Marte din 2012, când roverul Curiosity al NASA a atins suprafaţa planetei, având ca misiune studierea rocilor pentru eventuale urme ale unor forme de viaţă din trecutul acesteia.

Dispozitivul spaţial, cu o înălţime de aproximativ un metru (circa 5,5 metri după extinderea panourilor solare), a fost lansat în urmă cu aproape şapte luni şi a parcurs circa 482 de milioane de kilometri, fiind o etapă de pregătire în vederea unei misiuni cu echipaj uman pe Marte, pe care NASA speră să o facă până în 2030.

