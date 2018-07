Miss Fotogenie se decide pe ARADON!

Aveţi la dispoziţie, ca atare, o săptămână pentru a decide pe care din cele 15 finaliste ale concursului Miss Arad 2018 o consideraţi cea mai fotogenică.

Călătoria celor 15 finaliste ale concursului județean de frumusețe Miss Arad 2018 va culmina vineri, 27 iulie, când acestea vor urca pe scena mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici, în fața publicului și a juriului, pentru a se lupta pentru titlul de cea mai frumoasă arădeancă. Tot atunci vor afla şi cine este „Miss Fotogenie”.

Recepția de primire a invitaților se va face la ora 19:00, iar spectacolul Miss Arad va începe la ora 20:00.

Evenimentul are un scop caritabil, toți banii încasați în urma vânzării biletelor de intrare urmând să fie donați unui tânăr de 30 de ani, Pusok Andrei, diagnosticat cu o formă rară de cancer.

Costul unui bilet este de 35 de lei, partenerul concursului, Atrium Arad, oferind la fiecare bilet vândut câte un voucher în valoare de 16.50 lei, care poate fi utilizat la cafeneaua Segafredo din incinta mall-ului.

De asemenea, în baza biletului, veţi beneficia de intrare gratuită, pana la ora 24.00, la After Party Miss Arad, găzduit de Curtea Veche.

Biletele de intrare la evenimentul Miss Arad 2018 pot fi achiziționate exclusiv de la Info desk-ul Atrium Mall Arad, în perioada 20.07.2018-27.07.2018.

Cantonamentul Miss Arad 2018 are loc la Hanul Moara cu Noroc din Ineu în perioada 24-25 iulie, unde concurentele vor pregăti alături de echipa concursului, momentele principale ale finalei.

Miss Arad 2018 are şi un dress cod: „something red”. Sugestia organizatorilor este ca invitaţii să poarte haine sau accesorii de culoare roşie, „amintind de celebra tradiție/superstiție românească de a feri de deochi frumusețea prin purtarea culorii în compozitul vestimentar”.

Credit:

Fotograf: Călin Andra

Designer: Atelier Arina Varga

Accesorii par: Atelier Jamai’s

Machiaj: Diana Redei

Coafură: Cătălin Brie

Locatie: Castelul Konopi – Odvos