Mister total în jurul Monumentului Marii Uniri

După 11 ani de la lansarea comenzii pentru realizarea Monumentului Marii Uniri, putem spune că Ministerul Culturii înregistrează un eșec răsunător cu acest proiect. Lucrarea artistică trebuia dezvelită încă din 2012, dar nici până astăzi arădenii nu au văzut piesele monumentului, care sunt tot într-un depozit al sculptorului Florin Codre. Autoritățile arădene sunt convinse că nu vom mai avea monument în acest an și chiar anunță intenția de a realiza propria lucrare artistică dedicată Unirii de la 1918.

Ministerul se documentează

A rămas mai puțin de o lună până la Centenar, dar nici urmă de monumentul dedicat evenimentului. Pe terenul aflat în fața Consiliului Județean, unde a fost demolată o clădire a Uniunii Artiștilor Plastici pentru a se face loc monumentului, nu există urmă de șantier.

Am încercat să aflăm de la Ministerului Culturii informații cu privire la momentul amplasării lucrării artistice, însă de aproape o săptămână funcționarii Biroului de comunicare spun că se documentează și nu au aflat nimic. Asta cu toate că ministrul George Ivașcu afirmase, în 25 septembrie, că până în 25 noiembrie monumentul va fi instalat, astfel încât să poată fi dezvelit la Centenar.

De asemenea, prefectul județului Arad, Florentina Horgea, susține că nu are nicio informație despre acest subiect.

Falcă nu mai crede

În timp ce responsabilii cu proiectul tac, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, consideră că este imposibil ca monumentul să mai fie amplasat în acest an.

”Pentru a fi amplasat înainte de 1 Decembrie, trebuia deja să existe o fundație, dar ministerul Culturii nu are nici măcar proiectul pentru fundație, care trebuia avizat de Primăria Arad. Dacă procedurile birocratice ar începe acum, ar dura o lună, la care se adaugă cel puțin șase săptămâni lucrările de pe șantier, pentru că betonul din fundație are un timp în care trebuie să se usuce, înainte de instalarea pieselor monumentului, care cântăresc peste 100 de tone”, a declarat Falcă.

Alt monument?

Primarul spune că Guvernul României ”nu a respectat anul centenar pentru municipiul Arad și nu a făcut nimic concret pentru ca monumentul să poată fi dezvelit la 1 Decembrie”. ”Nu cred că incompetenții din PSD și Guvern vor fi capabili să mai amplaseze monumentul în acest an. De altfel, Primăria Arad are în vedere realizarea propriului monument dedicat Marii Uniri, avem deja macheta, pe care urmează să o prezentăm public în curând”, a afirmat Falcă, care nu a oferit informații suplimentare despre acest proiect.

Istoria cu scandal

Sculptorul brașovean Florin Codre (75 de ani) a câștigat, în 2007, concursul organizat de Ministerul Culturii pentru amplasarea în centrul Aradului a unui monument dedicat Marii Uniri. El a încasat 10 milioane de lei pentru realizarea monumentului, transport și amplasare. Lucrarea artistică trebuia dezvelită de Ziua Națională a României în 2012, dar sculptorul nu a adus-o la timp din China, unde a realizat-o. Astfel, în 2013, Ministerul Culturii l-a chemat în instanță, iar în toamna anului 2015, Tribunalul București l-a obligat să transporte la Arad monumentul pe propria cheltuială. Numai că artistul tot nu s-a conformat, invocând diverse motive pentru a nu aduce piesele. El a cerut autorităților să plătească aceste costuri, afirmând că nu mai are bani, însă ministerul a refuzat, invocând prevederile din contract și sentința definitivă. Ulterior, sculptorul a invocat fie motive de sănătate, fie neînțelegeri cu autoritățile locale din Arad, care nu sunt parte din acest contract semnat cu ministerul.